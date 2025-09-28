Bantu Sassuolo Sikat Udinese 3-1, Jay Idzes Dipuji Tampil Apik

REGGIO EMILIA – Jay Idzes berhasil membantu Sassuolo menang 3-1 atas Udinese di giornata lima Liga Italia 2025-2026. Bek Timnas Indonesia itu dipuji lantaran kembali tampil apik.

Laga Sassuolo vs Udinese itu berlangsung di Stadion Mapei, Reggio Emilia, Italia, Minggu (28/9/2025) malam WIB. Dalam pertandingan itu, Idzes tampil penuh.

1. Bek Tengah Sebelah Kanan

Sassuolo vs Udinese di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@SerieA)

Tiga gol untuk Sassuolo dicetak oleh Armand Lauriente (8'), Ismael Kone (13'), dan Edoardo Iannoni (80'). Sementara, tim tamu hanya bisa membalas satu gol lewat Keinan Davis (55').

Di pertandingan itu, Idzes tampil di pos bek tengah sebelah kanan. Ia berduet dengan Tarek Muharemovic dalam mengawal lini pertahanan.

2. Nilai 6

Sepanjang laga, Idzes mampu membukukan delapan sapuan dan satu tekel krusial. Ia juga berkontribusi dengan umpan panjang pada gol pertama Neroverdi.

Media Italia, Sassuolo News, pun memberikan nilai 6 untuk performa Idzes dalam laga tersebut. Mereka mengakui, bek berusia 25 tahun tersebut tampil cukup baik kendati kesulitan di babak kedua.