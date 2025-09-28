Emil Audero Cedera Betis, Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia?

Emil Audero disebut mengalami cedera betis saat pemanasan di laga Como 1907 vs Cremonese (Foto: Instagram/@emil_audero)

CREMONA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, mengalami cedera otot pada bagian betis di kakinya. Akankah penjaga gawang Cremonese itu dicoret Patrick Kluivert?

Seperti diberitakan, Audero cedera saat pemanasan jelang laga Como 1907 vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026. Alhasil, posisinya digantikan Marco Silvestri.

1. Cedera Betis

Duel Como 1907 vs Cremonese itu merupakan giornata 5 Liga Italia 2025-2026. Laga berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Sabtu 27 September 2025 malam WIB.

Jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, menyebut Audero mengalami masalah otot saat pemanasan. Alhasil, pelatih Davide Nicola mencoretnya meski nama sang portiere masuk dalam daftar starting eleven.

Usai laga, Silvestri mengaku tidak menyangka akan melakoni debutnya di Cremonese. Kiper berpaspor Italia itu menyatakan, Audero mengalami masalah otot di bagian betis.

“Saya tidak pernah menyangka akan bermain meski saya tahu Audero mengalami masalah pada otot betisnya,” kata Silvestri, mengutip dari Tuttomercatoweb, Minggu (28/9/2025).