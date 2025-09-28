Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Cedera Betis, Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |14:45 WIB
Emil Audero Cedera Betis, Dicoret Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia?
Emil Audero disebut mengalami cedera betis saat pemanasan di laga Como 1907 vs Cremonese (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

CREMONA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, mengalami cedera otot pada bagian betis di kakinya. Akankah penjaga gawang Cremonese itu dicoret Patrick Kluivert?

Seperti diberitakan, Audero cedera saat pemanasan jelang laga Como 1907 vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026. Alhasil, posisinya digantikan Marco Silvestri.

1. Cedera Betis

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

Duel Como 1907 vs Cremonese itu merupakan giornata 5 Liga Italia 2025-2026. Laga berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Italia, Sabtu 27 September 2025 malam WIB.

Jurnalis Italia, Gianluca Di Marzio, menyebut Audero mengalami masalah otot saat pemanasan. Alhasil, pelatih Davide Nicola mencoretnya meski nama sang portiere masuk dalam daftar starting eleven.

Usai laga, Silvestri mengaku tidak menyangka akan melakoni debutnya di Cremonese. Kiper berpaspor Italia itu menyatakan, Audero mengalami masalah otot di bagian betis.

“Saya tidak pernah menyangka akan bermain meski saya tahu Audero mengalami masalah pada otot betisnya,” kata Silvestri, mengutip dari Tuttomercatoweb, Minggu (28/9/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/47/3184277/simak_kisah_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_yang_mengaku_lebih_suka_makanan_indonesia_ketimbang_italia-cyDn_large.jpg
Kisah Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, Akui Lebih Suka Makanan Indonesia ketimbang Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182671/sassuolo-VOWS_large.jpg
Bintang Atalanta Beberkan Tangguhnya Pertahanan Sassuolo yang Dikawal Jay Idzes dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182665/jay_idzes-CYvn_large.jpg
Duet Jay Idzes-Tarik Muharemovic Disanjung Habis Bintang Sassuolo: Sangat Tangguh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/47/3182660/emil_audero-jDqk_large.jpg
Emil Audero Tuntut Ini ke Cremonese Usai Kalah 0-1 dari Pisa di Liga Italia 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement