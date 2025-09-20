Prediksi Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Gigit Jari Lagi?

PREDIKSI Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026. Akankah Setan Merah -julukan Man United- gigit jari lagi?

Ya, laga seru yang mempertemukan klub top Eropa, Manchester United dengan Chelsea, akan tersaji malam hari nanti. Laga akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, pada Sabtu (20/9/2025) pukul 23.30 WIB.

1. Manchester United vs Chelsea

Jelang laga itu, Manchester United dalam kondisi yang kurang baik. Mereka baru saja kena bantai Manchester City akhir pekan lalu.

Berlaga di Etihad Stadium, Man United kalah telak 0-3. Hasil ini membuat pasukan Ruben Amorim terpuruk di klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026.

Kini, Man United masih menempati urutan ke-14 di klasemen. Mereka baru mengantongi 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan musim ini.

Senasib dengan Man United, Chelsea juga belum menang di 2 laga terakhirnya dalam berbagai kompetisi. Chelsea ditahan imbang Brentford akhir pekan lalu dalam lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Laga berakhir dengan skor 2-2.

Kemudian, Chelsea kena bantai Bayern Munich di laga perdana Liga Champions 2025-2026. The Blues -julukan Chelsea- kalah dengan skor 1-3.

Dengan kondisi ini, Chelsea dan Man United tentunya sama-sama bertekad bangkit. Mereka bertekad hentikan rentetan hasil minor.