Hasil Persib Bandung vs Lion City Sailors: Gol Saddil Ramdani Bawa Pangeran Biru 1-0

BANDUNG – Persib Bandung berhasil unggul 1-0 atas Lion City Sailors ketika babak kedua baru saja dimainkan. Dalam pertandingan perdana Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 tersebut, gol pertama Persib dicetak oleh Saddil Ramdani di menit 47.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Persib akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Memanfaatkan salah umpan pemain belakang Lion City Sailors, Saddil langsung menyambar bola dan dengan cepat memasukkan bola ke gawang klub asal Singapura tersebut.

Berikut Susunan Pemain

Persib Bandung XI: Teja Paku Alam (PG); Federico Barba, Julio Cesar, Patricio Matricardi; Frans Putros, Eliano Reijnders, Saddil Ramdani, Marc Klok (C), Luciano Guaycochea; Uilliam Barros, Ramon Tanque.

Pelatih: Bojan Hodak

Lion City Sailors XI: Ivan Susak (PG); Toni Datkovic, Bailey Wright, Diogo Costa, Safuwan Baharudin; Harris Harun (C), Tsiy Ndenge, Bart Ramselaar, Maxime Lestienne; Anderson Lopes, Rui Pires.

(Rivan Nasri Rachman)