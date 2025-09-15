Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2025-2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 15 September 2025 |06:28 WIB
Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2025-2026?
Ruben Amorim rawan dipecat setelah Manchester United kalah 0-3 dari Manchester City. 9Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

RUBEN Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2025-2026? Strategi berbeda dikeluarkan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dalam laga semalam.

Ia tidak menginstruksikan skuad asuhannya untuk menguasai jalannya pertandingan. Terbukti, penguasaan bola Manchester City kalah dari Manchester United, yakni 45 berbanding 55 persen.

Gol Phil Foden di laga Manchester City vs Manchester United. (Foto: Premier League)
Gol Phil Foden di laga Manchester City vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Meski begitu dalam pembuatan peluang, The Citizens -julukan Manchester City- lebih dahsyat. Manchester City mencatatkan enam shot on target berbanding dua milik Manchester Merah.

Hasilnya, Manchester Biru menang 3-0 atas Manchester United. Gol-gol Manchester City dicetak Pnhil Foden pada menit 18, serta brace Erling Haaland (53’) dan (68’).

1. Ruben Amorim Dipecat?

Pesepakbola legenda Manchester United, Gary Neville, menilai Ruben Amorim dalam masalah besar saat ini. Gary Neville kesal Ruben Amorim tak kunjung mengubah pola permainanannya, yakni 3-4-3 yang tak kunjung mendapatkan hasil positif.

Gary Neville menilai jika Manchester United lagi-lagi kalah saat menjamu Chelsea di pekan kelima Liga Inggris 2025-2026 pada Sabtu 20 September 2025 pukul 23.30 WIB, posisi Ruben Amorim dalam bahaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement