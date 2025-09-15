Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2025-2026?

Ruben Amorim rawan dipecat setelah Manchester United kalah 0-3 dari Manchester City. 9Foto: Laman resmi Manchester United)

RUBEN Amorim dipecat setelah Manchester United kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2025-2026? Strategi berbeda dikeluarkan pelatih Manchester City, Pep Guardiola, dalam laga semalam.

Ia tidak menginstruksikan skuad asuhannya untuk menguasai jalannya pertandingan. Terbukti, penguasaan bola Manchester City kalah dari Manchester United, yakni 45 berbanding 55 persen.

Gol Phil Foden di laga Manchester City vs Manchester United. (Foto: Premier League)

Meski begitu dalam pembuatan peluang, The Citizens -julukan Manchester City- lebih dahsyat. Manchester City mencatatkan enam shot on target berbanding dua milik Manchester Merah.

Hasilnya, Manchester Biru menang 3-0 atas Manchester United. Gol-gol Manchester City dicetak Pnhil Foden pada menit 18, serta brace Erling Haaland (53’) dan (68’).

1. Ruben Amorim Dipecat?

Pesepakbola legenda Manchester United, Gary Neville, menilai Ruben Amorim dalam masalah besar saat ini. Gary Neville kesal Ruben Amorim tak kunjung mengubah pola permainanannya, yakni 3-4-3 yang tak kunjung mendapatkan hasil positif.

Gary Neville menilai jika Manchester United lagi-lagi kalah saat menjamu Chelsea di pekan kelima Liga Inggris 2025-2026 pada Sabtu 20 September 2025 pukul 23.30 WIB, posisi Ruben Amorim dalam bahaya.