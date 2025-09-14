Hasil Burnley vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: Gol Telat Mohamed Salah Bantu The Reds Menang 1-0

BURNLEY – Liverpool berhasil menang dramatis atas Burnley di matchday keempat Liga Inggris 2025-2026, pada Minggu (14/9/2025) malam WIB. Bermain di Turf Moor, Burnley, Inggris, The Reds –julukan Liverpool– tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol itu tercipta di akhir laga via tendangan penalti Mohamed Salah. Sebelumnya, Burnley bermain dengan 10 pemain karena kartu merah yang didapatkan Lesley Ugochukwu di menit 84.

Dengan hasil itu, Liverpool yang masih sempurna alias selalu menang di empat laga awal Liga Inggris 2025-2026, kini berada di puncak klasemen dengan 12 poin. Sementara Burnley tertahan di peringkat ke-17 dengan 3 poin.

1. Jalannya Pertandingan

Ya, Liverpool kembali menunjukkan mental juara mereka setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Burnley. Mohamed Salah menjadi pahlawan dengan gol penalti di menit ke-95, memastikan The Reds membawa pulang tiga poin penuh.

Pertandingan di Turf Moor berlangsung sengit sejak awal babak pertama. Kedua tim bermain imbang 0-0 hingga turun minum.

Lalu di babak kedua, Liverpool terus berupaya menembus pertahanan kukuh Burnley, namun menemui jalan buntu. Lesley Ugochukwu dari Burnley diusir keluar lapangan pada menit ke-84 setelah menerima kartu kuning kedua karena melanggar Florian Wirtz.

Bermain dengan 10 orang, Burnley harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan skor imbang.

Burnley vs Liverpool. (Foto: Premier League)

2. Momen Kunci di Menit Akhir

Saat pertandingan memasuki menit ke-94, sebuah insiden krusial terjadi. Hannibal Mejbri dianggap menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti setelah menerima umpan dari Jeremie Frimpong. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.