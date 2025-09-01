Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Alexander Isak Gabung Liverpool dan Bakal Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |07:56 WIB
Dikonfirmasi Fabrizio Romano, Alexander Isak Gabung Liverpool dan Bakal Pecahkan Rekor Transfer Liga Inggris!
Pemain Newcastle United, Alexader Isak. (Foto: Instagram/alex_isak)
A
A
A

LIVERPOOL – Pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano mengonfirmasi pemain Newcastle United, Alexander Isak bakal berlabuh ke Liverpool di bursa transfer musim panas 2025. Kepergian Isak ke Liverpool akan memecahkan rekor transfer Liga Inggris.

Pasalnya Liverpool telah menyiapkan dana sebesar 130 juta pounds atau sekira Rp2,8 triliun untuk memboyong pemain Timnas Swedia itu ke Stadion Anfield. Jumlah tersebut melewati harga Florian Wirtz saat Liverpool membelinya dari Bayer Leverkusen.

1. Here We Go

Kata-kata keramat dari Romano, yakni Here We Go sudah dilepaskan Fabrizio Romano. Menandakan negosiasi antara dua klub telah tercapai.

Menurut pemaparan Romano, kini Isak tinggal menjalani tes medis yang bakal digelar hari ini, Senin (1/9/2025) waktu setempat. Setelah itu barulah pernyataan resmi bakal diumumkan, baik dari Liverpool dan Newcastle.

“Ini dia! Alexander Isak ke Liverpool. Kesepakatan transfer senilai 130 juta poundsterling telah tercapai. Ini menjadi rekor transfer di Premier League!” bunyi laporan dari Fabrizio Romano, dikutip dari akun X, @FabrizioRomano, Senin (1/9/2025).

Alexander Isak segera gabung Liverpool @alex_isak
Alexander Isak segera gabung Liverpool @alex_isak

“Isak akan segera menjalani tes medis hari ini sebagai pemain baru Liverpool setelah kesepakatan jangka panjang disetujui beberapa bulan yang lalu. Bagi Isak, pilihannya selalu hanya Liverpool,” tambah Romano.

 

Halaman:
1 2
      
