HOME BOLA LIGA INGGRIS

Segini Kisaran Gaji Elkan Baggott yang Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town hingga 2028

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 Agustus 2025 |10:15 WIB
Segini Kisaran Gaji Elkan Baggott yang Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town hingga 2028
Segini kisaran gaji Elkan Baggott yang resmi perpanjang kontrak di Ipswich Town hingga 2028 (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

KISARAN gaji Elkan Baggott bikin penasaran. Apalagi, sang pemain baru saja resmi perpanjang kontrak di Ipswich Town hingga 2028.

Masa depan Baggott menjadi semakin jelas setelah Ipswich menawarinya kontrak berdurasi tiga tahun. Ia akan tetap jadi bagian dari The Tractor Boys seandainya perlu dipinjamkan ke klub lain.

1. Pinjaman

Aksi Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Ya, selama ini Baggott lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman. Ia tercatat sudah disekolahkan ke sejumlah klub seperti Gillingham FC, Cheltenham Town FC, Bristol Rovers, hingga Blackpool FC.

Peminjaman itu dilakukan demi menambah jam terbang Baggott di level profesional. Apalagi, pemain kelahiran Bangkok tersebut merupakan jebolan akademi Ipswich Town.

2. Gaji Elkan Baggott

Seturut perpanjangan kontrak itu, penggemar sepakbola tentu bertanya-tanya berapa gaji Elkan Baggott. Belum ada informasi pasti mengenai hal tersebut.

Namun, dilansir dari laman Capology, gaji Baggott di kontrak sebelumnya yang habis pada Juni 2025, ada di kisaran 2.000 poundsterling (setara Rp44,3 juta) per pekan. Dalam setahun, bayarannya mencapai 104 ribu poundsterling (setara Rp2,3 miliar).

 

