HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Dipagari hingga 2028, Kiprahnya Di Ipswich Town Semakin Jelas

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Agustus 2025 |00:01 WIB
Elkan Baggott Dipagari hingga 2028, Kiprahnya Di Ipswich Town Semakin Jelas
Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

IPSWICH Ipswich Town secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Elkan Baggott, pemain berdarah Indonesia yang dianggap sebagai salah satu aset masa depan klub. Pemain yang sudah lama tak memperkuat Timnas Indonesia itu kini terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2028.

1. Mulai Dapat Kepercayaan?

Pengumuman perpanjangan kontrak ini disampaikan langsung melalui laman resmi klub pada Sabtu 23 Agustus 2025 lalu. Sempat beredar kabar Elkan bakal dijual, nyatanya ia justru mendapatkan kontrak dengan durasi tiga tahun!

 "Kami dengan senang hati mengonfirmasi Elkan Baggott telah memperpanjang kontraknya dengan klub," tulis pernyataan resmi Ipswich Town, dikutip Minggu (24/8/2025).

"Bek tengah tersebut telah menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga musim panas 2028,” tambah keterangan resmi klub.

The Tractor Boys—julukan Ipswich Town—menyatakan perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk pengakuan atas potensi Elkan. Pihak klub terkesan dengan penampilannya yang solid selama pramusim.

Elkan Baggott Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town, Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?
Elkan Baggott Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town, Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?

"Elkan, bek berperingkat tinggi yang telah membuat tujuh penampilan senior untuk The Blues, telah bersama tim utama sepanjang musim panas dan tampil sepanjang pramusim," tulis laman resmi Ipswich Town.

2. Aset Penting Ipswich Town

Meski belum melakoni debut di kompetisi resmi musim ini, Elkan dianggap sebagai aset penting bagi klub setelah menjalani beberapa masa peminjaman.

 

