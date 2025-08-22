Elkan Baggott Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town, Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?

Elkan Baggott resmi memperpanjang kontrak di Ipswich Town hingga 2028 (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

ELKAN Baggott resmi memperpanjang kontrak di Ipswich Town. Pemain berusia 22 tahun itu akan menetap hingga setidaknya musim panas 2028.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan di akun media sosial Ipswich Town @ipswichtown. Baggott diberi perpanjangan kontrak selama tiga tahun!

“Selamat untuk Elkan Baggott yang baru saja memperpanjang kontrak hingga musim panas 2028,” bunyi unggahan di akun Instagram Ipswich Town, Jumat (22/8/2025).

1. Disambut Warganet

Perpanjangan kontrak tersebut tentu bagus buat masa depan Baggott. Sebab, ia setidaknya akan berada di Stadion Portman Road sampai 2028.

Kendati belum mendapat tempat di tim utama, Baggott masih dianggap layak menjadi bagian dari Ipswich Town. Skuad asuhan Kieran McKenna tersebut saat ini berkompetisi di Divisi Championship.

Kabar perpanjangan kontrak Baggott langsung menuai komentar dari warganet. Sebagian besar memuji dan mengucapkan selamat untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Tak sedikit juga yang mendoakan agar Baggott kembali dipanggil Timnas Indonesia.

“Semoga secepatnya bisa debut di EPL,” tulis @fajarkurniawan30005.