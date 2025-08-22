Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town, Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |20:09 WIB
Elkan Baggott Resmi Perpanjang Kontrak di Ipswich Town, Bakal Dipanggil Timnas Indonesia?
Elkan Baggott resmi memperpanjang kontrak di Ipswich Town hingga 2028 (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

ELKAN Baggott resmi memperpanjang kontrak di Ipswich Town. Pemain berusia 22 tahun itu akan menetap hingga setidaknya musim panas 2028.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan di akun media sosial Ipswich Town @ipswichtown. Baggott diberi perpanjangan kontrak selama tiga tahun!

Elkan Baggott respons ucapan ulang tahun dari Ipswich Town @ipswichtown

“Selamat untuk Elkan Baggott yang baru saja memperpanjang kontrak hingga musim panas 2028,” bunyi unggahan di akun Instagram Ipswich Town, Jumat (22/8/2025).

1. Disambut Warganet

Perpanjangan kontrak tersebut tentu bagus buat masa depan Baggott. Sebab, ia setidaknya akan berada di Stadion Portman Road sampai 2028.

Kendati belum mendapat tempat di tim utama, Baggott masih dianggap layak menjadi bagian dari Ipswich Town. Skuad asuhan Kieran McKenna tersebut saat ini berkompetisi di Divisi Championship.

Kabar perpanjangan kontrak Baggott langsung menuai komentar dari warganet. Sebagian besar memuji dan mengucapkan selamat untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Tak sedikit juga yang mendoakan agar Baggott kembali dipanggil Timnas Indonesia.

“Semoga secepatnya bisa debut di EPL,” tulis @fajarkurniawan30005.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646353/jadwal-dan-link-nonton-riyadh-season-world-masters-of-snooker-2025-tayang-di-vision-dfj.webp
Jadwal dan Link Nonton Riyadh Season World Masters of Snooker 2025, Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/toprak_razgatlioglu_tampil_bersama_pramac_racing_p.jpg
Toprak Razgatlioglu Bikin Kaget Fabio Quartararo pada Tes MotoGP di Valencia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement