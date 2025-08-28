Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Disingkirkan Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026?

Ruben Amorim di ambang pemecatan setelah Manchester United kalah dari Grimsby Town di Piala Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester United)

RUBEN Amorim dipecat setelah Manchester United disingkirkan Grimsby Town di babak kedua Piala Liga Inggris 2025-2026? Dalam tiga laga resmi yang dijalani Manchester United musim ini, Ruben Amorim gagal memberikan kemenangan bagi Manchester Merah.

Di dua laga awal Liga Inggris 2025-2026, Manchester United kalah 0-1 dari Arsenal serta ditahan Fulham 1-1. Sementara di babak kedua Piala Liga Inggris 2025-2026 yang baru saja berakhir pada Kamis (28/8/2025) dini hari WIB, Manchester United kalah adu penalti dari Grimsby Town, klub kasta keempat sepakbola Inggris.

1. Turun dengan Skuad Terbaik

Manchester United sedianya turun dengan sejumlah pemain terbaiknya saat bertandang ke markas Grimsby Town, Blundel Park. Andre Onana dipercaya bermain sebagai penjaga gawang, diikuti Harry Maguire, Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu, Amad Diallo, Matheus Cunha dan Benjamin Sesko.

Benjamin Sesko starter di laga Grimsby Town vs Manchester United. (Foto: X/@ManUtd)

Kemudian di babak kedua giliran Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, Mason Mount, Bryan Mbeumo dan Joshua Zirkzee yang merumput. Meski nama-nama di atas bermain, Manchester United gagal mengembangkan permainan.

Setan Merah sempat tertinggal 0-2 lewat gol-gol Grimsby Town yang dicetak Charles Vernam pada menit 22 dan Tyrell Warren (30’). Tertinggal 0-2 membuat Ruben Amorim membuat perubahan di awal babak kedua.

Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo dan Mason Mount dimasukkan di menit 46 atau awal babak kedua. Hasilnya lumayan, Manchester Merah mencetak dua gol penyama kedudukan via aksi Bryan Mbeumo (75’) dan Harry Maguire (89’). Skor sama kuat 2-2 di waktu normal.