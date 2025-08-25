Ruben Amorim Dipecat Setelah Manchester United Ditahan Fulham 1-1 di Liga Inggris 2025-2026?

RUBEN Amorim dipecat setelah Manchester United ditahan Fulham 1-1 di Liga Inggris 2025-2026? Manchester United belum juga meraih kemenangan di dua pekan awal Liga Inggris 2025-2026. Setelah tumbang 0-1 dari Arsenal, Manchester United ditahan Fulham 1-1 dalam matchday kedua Liga Inggris 2025-2026 yang dilangsungkan di Craven Cottage, Senin (25/8/2025) dini hari WIB.

Sempat unggul 1-0 lebih dulu via sundulan Leny Yoro di menit 58, Manchester United harus puas mengakhiri laga dengan skor sama kuat 1-1 setelah The Cottagers -julukan Fulham- mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan kaki kanan Emile Smith Rowe (73’).

Leny Yoro sempat buat Manchester United unggul 1-0 atas Fulham. (Foto: X/@ManUtd)

Hasil imbang ini membuat Manchester United terdampar di urutan 16 klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan satu angka. Posisi ini tidak jauh berbeda dengan urutan yang ditempati Setan Merah di klasemen akhir Liga Inggris 2024-2025, yakni finis di posisi 15.

1. Sampai Kapan Manajemen Manchester United Bersabar?

Ruben Amorim yang didatangkan Manchester United pada November 2024, diharapkan mengerek prestasi Setan Merah. Sayangnya, sentuhan midas yang dibuat bersama Sporting CP, belum bisa diulangi Ruben Amorim bareng Manchester Merah.

Di Liga Inggris 2024-2025 saja, pelatih asal Portugal ini hanya memberikan tujuh menang, enam imbang dan 14 kalah dari 27 pertandingan. Akibatnya seperti yang diungkap di atas, Manchester United terdampar di posisi 15 klasemen akhir Liga Inggris 2024-2025.

Jika tak segera berbenah, apa yang dialami Manchester United musim lalu berpotensi terulang musim ini. Andai kondisi ini terjadi tentu disayangkan, mengingat Manchester United telah mendatangkan banyak pemain top di bursa transfer musim panas 2025 seperti Benjamin Sesko, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo.