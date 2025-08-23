Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Cole Palmer Absen di Laga West Ham United vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 23 Agustus 2025 |06:47 WIB
Penyebab Cole Palmer Absen di Laga West Ham United vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026
Cole Palmer absen di laga West Ham United vs Chelsea karena cedera. (Foto: Instagram/@colepalmer10)
A
A
A

COLE Palmer absen di laga West Ham United vs Chelsea di pekan kedua Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di London Stadium, Sabtu (23/8/2025) dini hari WIB. Padahal, saat sesi konferensi sebelum pertandingan, pelatih Chelsea Enzo Maresca menegaskan Cole Palmer dalam kondisi bugar.

Mengutip dari BBC, Sabtu (23/8/2025), Cole Palmer tiba-tiba hilang dari daftar susunan pemain karena mengalami cedera paha saat menjalani sesi pemanasan. Pemain Timnas Inggris ini awalnya diproyeksikan masuk starting XI di laga dini hari tadi.

“Tadi ia mencoba ikut pemanasan, namun merasakan sesuatu setelahnya. Jadi, kami memilih tidak mengambil risiko yang bisa membuat Cole Palmer lebih parah,” kata Enzo Maresca kelar laga West Ham vs Chelsea, Okezone mengutip dari BBC.

“Kami akan lihat dalam beberapa jam ke depan apakah ada sesuatu yang serius atau tidak,” lanjut pelatih yang membawa Chelsea juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025.

1. Chelsea Bantai West Ham United 5-1

Chelsea menang 5-1 atas West Ham United. (Foto: Premier League)
Chelsea menang 5-1 atas West Ham United. (Foto: Premier League)

Meski tanpa Cole Palmer, Chelsea bisa menghancurkan The Hammers -julukan West Ham United- di kandang lawan. Chelsea menang 5-1 lewat gol-gol yang dicetak Joao Pedro pada menit 15, Pedro Neto (23’), Enzo Fernandez (34’), Moises Caicedo (54’) dan Trevoh Chalobah (58’).

Sosok Joao Pedro menjadi sorotan karena mencetak satu gol dan dua assist. Setelah mencetak gol di menit 15, pemain asal Brasil ini memberi assist atas gol yang dibuat Pedro Neto dan Chalobah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/45/3184690/gabriel_han_willhoft_king-kYMy_large.jpg
Pemain Keturunan Indonesia Gabriel Han Willhoft-King Bosan di Manchester City U-21, Pilih Pensiun sebagai Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/45/3182514/manchester_city_vs_liverpool-1y46_large.jpg
Reaksi Arne Slot Terkejut Lihat Liverpool Babak Belur Dihajar Manchester City 0-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182505/simak_hasil_hasil_liga_inggris_2025_2026-muKU_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Aston Villa vs Bournemouth 4-0, Brentford Hantam Newcastle United 3-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/45/3182471/berikut_lima_fakta_jelang_manchester_city_vs_liverpool_di_liga_inggris_2025_2026-GxiK_large.jpg
5 Fakta Jelang Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Superior
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645739/lomba-tenis-meja-hut-ke36-mnc-group-dimenangkan-global-jaya-sejahtera-bgk.webp
Lomba Tenis Meja HUT ke-36 MNC Group Dimenangkan Global Jaya Sejahtera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tiago_gabriel.jpg
Juventus Gerak Cepat Dekati Wonderkid Lecce, Paket Menggiurkan Disiapkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement