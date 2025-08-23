Penyebab Cole Palmer Absen di Laga West Ham United vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026

COLE Palmer absen di laga West Ham United vs Chelsea di pekan kedua Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di London Stadium, Sabtu (23/8/2025) dini hari WIB. Padahal, saat sesi konferensi sebelum pertandingan, pelatih Chelsea Enzo Maresca menegaskan Cole Palmer dalam kondisi bugar.

Mengutip dari BBC, Sabtu (23/8/2025), Cole Palmer tiba-tiba hilang dari daftar susunan pemain karena mengalami cedera paha saat menjalani sesi pemanasan. Pemain Timnas Inggris ini awalnya diproyeksikan masuk starting XI di laga dini hari tadi.

“Tadi ia mencoba ikut pemanasan, namun merasakan sesuatu setelahnya. Jadi, kami memilih tidak mengambil risiko yang bisa membuat Cole Palmer lebih parah,” kata Enzo Maresca kelar laga West Ham vs Chelsea, Okezone mengutip dari BBC.

“Kami akan lihat dalam beberapa jam ke depan apakah ada sesuatu yang serius atau tidak,” lanjut pelatih yang membawa Chelsea juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025.

1. Chelsea Bantai West Ham United 5-1

Chelsea menang 5-1 atas West Ham United. (Foto: Premier League)

Meski tanpa Cole Palmer, Chelsea bisa menghancurkan The Hammers -julukan West Ham United- di kandang lawan. Chelsea menang 5-1 lewat gol-gol yang dicetak Joao Pedro pada menit 15, Pedro Neto (23’), Enzo Fernandez (34’), Moises Caicedo (54’) dan Trevoh Chalobah (58’).

Sosok Joao Pedro menjadi sorotan karena mencetak satu gol dan dua assist. Setelah mencetak gol di menit 15, pemain asal Brasil ini memberi assist atas gol yang dibuat Pedro Neto dan Chalobah.