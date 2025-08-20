Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |20:16 WIB
Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23 untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
Kakang Rudianto dan Robi Darwis kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
DUA pemain Persib Bandung, Robi Darwis dan Kakang Rudianto, kembali dipanggil ke Timnas Indonesia U-23. Robi dan Kakang diproyeksikan untuk membela Garuda Muda di ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Kabar pemanggilan Robi dan Kakang diumumkan langsung oleh Persib Bandung. Pemanggilan kedua pemain muda tim berjulukan Maung Bandung itu juga tertuang dalam surat PSSI yang ditandatangani Yunus Nusi selaku Sekretaris Jenderal PSSI.

Robi Darwis

“Dua pemain muda Persib, Kakang Rudianto dan Robi Darwis kembali mendapatkan pemanggilan dari Tim Nasional Indonesia U23. Pemanggilan Kakang dan Robi dimaksudkan untuk menjalani pemusatan latihan dan babak kualifikasi Piala Asia U23 2026,” bunyi pernyataan Persib Bandung dalam laman resminya, Rabu (20/8/2025).

“Pemanggilan keduanya tertuang dalam surat PSSI bernomor 4154 /AGB/528/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi,” sambung pernyataan tersebut.

1. Robi dan Kakang Kembali Perkuat Timnas Indonesia U-23

Robi dan Kakang akan bergabung dengan pemain pilihan Gerald Vanenburg yang lain di Sidoarjo pada 25 Agustus 2025. Sebab, Timnas Indonesia U-23 akan menjalani serangkaian pemusatan latihan (TC) hingga 31 Agustus 2025.

Sebagaimana diketahui, babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 akan berlangsung pada 3-9 September 2025. Timnas Indonesia U-23 menjadi tuan rumah Grup J dan tergabung dengan Korea Selatan U-23, Laos U-23, dan Macau U-23.

 

