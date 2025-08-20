Kisah Anak Patrick Kluivert Terkagum-kagum dengan Fanatisme Suporter Timnas Indonesia

KISAH anak Patrick Kluivert, Justin Kluivert, menarik diulas. Dia terkagum-kagum enggan fanatisme suporter Timnas Indonesia.

Pemain Bournemouth itu pun turut beri doa terbaik untuk Timnas Indonesia. Justin berharap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

1. Patrick Kluivert Latih Timnas Indonesia

Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert adalah pelatih Timnas Indonesia. Legenda sepakbola Belanda itu tengah berjuang membawa Skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026.

Kehadiran Patrick Kluivert sekaligus membuat sang anak turut mengikuti perkembangan sepakbola Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui Indonesia memiliki suporter yang sangat fanatik.

“Ya, saya tahu betapa fanatiknya para suporter. Bahkan di hotel pun pemain selalu disambut luar biasa,” kata Justin, dilansir dari kanal YouTube Stadium Astro, Rabu (20/8/2025).

2. Bangga

Di lain sisi, Justin bangga dengan sang ayah yang mengambil tantangan bersama Timnas Indonesia. Terlebih, Patrick Kluivert juga mendapat dukungan penuh dari para suporter Garuda yang membuatnya sangat indah.

"Tentu saja, saya sangat bangga karena dia (Patrick Kluivert) mengambil pekerjaan ini. Dia benar-benar ingin membawa Indonesia meraih hal besar dan saya rasa mereka bisa. Juga, kita bisa lihat betapa cinta masyarakat terhadap sepak bola, itu sangat mengagumkan dan membuat mata terbuka," ujarnya.