Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Anak Patrick Kluivert Terkagum-kagum dengan Fanatisme Suporter Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |18:36 WIB
Kisah Anak Patrick Kluivert Terkagum-kagum dengan Fanatisme Suporter Timnas Indonesia
Patrick Kluivert bersama Justin Kluivert. (Foto: Ajax)
A
A
A

KISAH anak Patrick Kluivert, Justin Kluivert, menarik diulas. Dia terkagum-kagum enggan fanatisme suporter Timnas Indonesia.

Pemain Bournemouth itu pun turut beri doa terbaik untuk Timnas Indonesia. Justin berharap Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

Patrick Kluivert bersama Justin Kluivert. (Foto: Instagram/justinkluivert)

1. Patrick Kluivert Latih Timnas Indonesia

Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert adalah pelatih Timnas Indonesia. Legenda sepakbola Belanda itu tengah berjuang membawa Skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026.

Kehadiran Patrick Kluivert sekaligus membuat sang anak turut mengikuti perkembangan sepakbola Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu mengakui Indonesia memiliki suporter yang sangat fanatik.

 “Ya, saya tahu betapa fanatiknya para suporter. Bahkan di hotel pun pemain selalu disambut luar biasa,” kata Justin, dilansir dari kanal YouTube Stadium Astro, Rabu (20/8/2025).

2. Bangga

Di lain sisi, Justin bangga dengan sang ayah yang mengambil tantangan bersama Timnas Indonesia. Terlebih, Patrick Kluivert juga mendapat dukungan penuh dari para suporter Garuda yang membuatnya sangat indah.

"Tentu saja, saya sangat bangga karena dia (Patrick Kluivert) mengambil pekerjaan ini. Dia benar-benar ingin membawa Indonesia meraih hal besar dan saya rasa mereka bisa. Juga, kita bisa lihat betapa cinta masyarakat terhadap sepak bola, itu sangat mengagumkan dan membuat mata terbuka," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185051/timur_kapadze-Nb2Y_large.jpg
Timur Kapadze Jalin Komunikasi dengan PSSI, Bahas Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185021/timur_kapadze-PLuq_large.jpg
Timur Kapadze di Jakarta, Tegaskan Kedatangan Bukan untuk Wawancara Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185018/timur_kapadze_senang_bisa_tiba_di_indonesia_okezone-Ond8_large.jpg
Timur Kapadze: Kunjungan Saya ke Indonesia Dikaruniai Allah SWT karena Bertepatan di Hari Suci
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/menpora_erick_thohir.jpg
996 Atlet Indonesia Tempur di SEA Games Thailand 2025, Target Tembus 3 Besar!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement