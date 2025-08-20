Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok dan Beckham Putra Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Lawan Kuwait dan Lebanon!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |17:13 WIB
Marc Klok dan Beckham Putra Dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia, Lawan Kuwait dan Lebanon!
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

DUA bintang Persib Bandung, Marc Klok dan Beckham Putra, dipanggil ke Timnas Indonesia. Keduanya diproyeksikan membela skuad Garuda dalam mengarungi agenda FIFA Matchday periode September 2025.

Pada periode itu, Timnas Indonesia dijawalkan melawan Timnas Kuwait dan Timnas Lebanon. Laga itu akan digelar pada 5 dan 8 September 2025. 

Marc Klok beraksi di laga Persib Bandung vs Bali United (Foto: Instagram/@marcklok)

1. Marc Klok dan Beckham Putra Dipanggil Patrick Kluivert

Pemanggilan Beckham dan Klok tertuang dalam surat PSSI bernomor 4336 /AGB/545/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025 yang disampaikan langsung kepada Persib Bandung. Dalam surat tersebut dijelaskan keduanya akan memperkuat Timnas Indonesia yang akan memainkan dua laga uji coba pada jeda internasional di Surabaya.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," demikian petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tersebut.

Bagi Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Sementara itu, Beckham sebelumnya sudah pernah dipanggil oleh legenda sepakbola Belanda itu kala Timnas Indonesia menjalani dua laga terakhir Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Mei 2025. 

 

Halaman:
1 2
      
