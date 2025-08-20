Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sedih Jairo Riedewald, Jadi Pengangguran hingga Gagal Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |16:03 WIB
Kisah Sedih Jairo Riedewald, Jadi Pengangguran hingga Gagal Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert
Jairo Riedewald saat ini berstatus tanpa klub dan gagal perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@official_rafc)
A
A
A

KISAH sedih Jairo Riedewald, jadi pengangguran hingga gagal memperkuat Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Medio Januari 2025 nama Jairo Riedewald disebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia.

“Ole (Romeny) Insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? itu yang masih kita tunggu,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Danareksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 Lantai 2, Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Erick Thohir sebut PSSI kesulitan menaturalisasi Jairo Riedewald. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Erick Thohir sebut PSSI kesulitan menaturalisasi Jairo Riedewald. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga terang-terangan telah membujuk Jairo Riedewald untuk membela skuad Garuda. Gayung pun bersambut, Jairo Riedewald yang pernah bermain untuk Crystal Palace mengungkapkan kesediaan membela Timnas Indonesia.

“Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini, pak Erick. Tapi, saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi,” kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers, Minggu 12 Januari 2025.

“Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald,” lanjut Patrick Kluivert.

1. Terkendala Dokumen

Sebulan berselang, Erick Thohir mengatakan ada kendala untuk memproses naturalisasi Jairo Riedewald. Menurut Erick Thohir, Jairo Riedewald memiliki kendala untuk dinaturalisasi karena telah membela Timnas Belanda senior sebanyak tiga kali.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184915/shin_tae_yong_disebut_masuk_daftar_5_calon_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-JGKD_large.jpg
Mengejutkan! Shin Tae-yong Disebut Masuk Daftar 5 Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184912/timur_kapadze_dijadwalkan_salat_di_masjid_istiqlal_hari_ini_timurkapadze18-xwHZ_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Dijadwalkan Salat Jumat di Masjid Istiqlal Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184906/bojan_hodak-AahZ_large.jpg
Terkuak! PSSI Kantongi Lima Calon Pelatih Timnas Indonesia, Beberapa Masih Terikat Kontrak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184874/kevin_diks-JXLN_large.jpg
Kisah Kevin Diks yang Bangga Jadi Orang Pertama Indonesia yang Main di Liga Jerman
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646445/nova-arianto-resmi-latih-timnas-indonesia-u20-fdh.webp
Nova Arianto Resmi Latih Timnas Indonesia U-20
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pembalap_red_bull_ktm_tech_3_maverick_vinales.jpg
Maverick Vinales Minta Bantuan Jorge Lorenzo, KTM Langsung Bergerak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement