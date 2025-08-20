Kisah Sedih Jairo Riedewald, Jadi Pengangguran hingga Gagal Perkuat Timnas Indonesia Asuhan Patrick Kluivert

Jairo Riedewald saat ini berstatus tanpa klub dan gagal perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@official_rafc)

KISAH sedih Jairo Riedewald, jadi pengangguran hingga gagal memperkuat Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Medio Januari 2025 nama Jairo Riedewald disebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain Timnas Indonesia.

“Ole (Romeny) Insya Allah proses surat menyurat sudah lebih advance ketimbang Jairo Riedewald. Kami juga sedang melakukan approach kepada Jairo Riedewald. Apakah keburu untuk bermain bulan Maret 2025? itu yang masih kita tunggu,” kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Danareksa Ruangan Aryanusa Ballroom 1 Lantai 2, Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Erick Thohir sebut PSSI kesulitan menaturalisasi Jairo Riedewald. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert juga terang-terangan telah membujuk Jairo Riedewald untuk membela skuad Garuda. Gayung pun bersambut, Jairo Riedewald yang pernah bermain untuk Crystal Palace mengungkapkan kesediaan membela Timnas Indonesia.

“Saya tidak tahu apakah bisa membicarakan ini, pak Erick. Tapi, saya sudah bicara dengan beberapa pemain diaspora yang bisa kita naturalisasi,” kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers, Minggu 12 Januari 2025.

“Saya tidak tahu apakah saya bisa sebut namanya, tetapi ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald,” lanjut Patrick Kluivert.

1. Terkendala Dokumen

Sebulan berselang, Erick Thohir mengatakan ada kendala untuk memproses naturalisasi Jairo Riedewald. Menurut Erick Thohir, Jairo Riedewald memiliki kendala untuk dinaturalisasi karena telah membela Timnas Belanda senior sebanyak tiga kali.