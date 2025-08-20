Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gaji Ramadhan Sananta di Persis Solo dengan Klub Brunei DPMM FC, bak Bumi dan Langit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |19:42 WIB
Gaji Ramadhan Sananta di Persis Solo dengan Klub Brunei DPMM FC, bak Bumi dan Langit?
Ramadhan Sananta kala membela DPMM FC. (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
A
A
A

GAJI Ramadhan Sananta di Persis Solo dengan klub Brunei, DPMM FC menarik diulas. Apakah perbedaannya begitu besar bak bumi dan langit?

Ya, Ramadhan Sananta yang berlabel pemain Timnas Indonesia juga memutuskan abroad atau berkarier di luar negeri pada tahun ini. Dia gabung klub Brunei, DPMM FC.

Kabar ini disambut gembira karena dinilai bisa meningkatkan kemampuan dari Ramadhan Sananta. Apalagi, Sananta usung misi untuk bisa tembus skuad Timnas Indonesia lagi dalam waktu dekat.

Kisah Ramadhan Sananta, Hijrah ke Liga Malaysia demi Curi Perhatian Patrick Kluivert Dipanggil ke Timnas Indonesia

Kini, menarik menilik serba-serbi dari Ramadhan Sananta termasuk soal gaji. Berapa besar upah yang didapatnya?

Berikut Gaji Ramadhan Sananta di Persis Solo dengan Klub Brunei DPMM FC:

1. Gaji Ramadhan Sananta di Persis Solo

Ramadhan Sananta membela Persis Solo dalam waktu yang cukup lama. Striker berusia 22 tahun itu resmi bergabung pada 2023 usai direkrut dari PSM Makassar.

Kemudian, Sananta resmi pisah pada 2025. Selama membela Persis Solo, pemain kelahiran Riau, 27 November 2002 itu kurang moncer. Dia hanya bisa catatkan 16 gol dan 3 assist dari 58 penampilannya dalam berbagai kompetisi.

Dengan kiprahnya tersebut, berapa besar gaji yang didapat Sananta di Persis Solo? Sayangnya, belum ada penjelasan secara rinci soal besaran upah Sananta di Persis Solo.

 

Halaman:
1 2
      
