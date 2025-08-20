Beckham Putra dan Marc Klok Dipanggil, Ini Daftar 32 Pemain Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon?

BECKHAM Putra dan Marc Klok dipanggil Patrick Kluivert, ini daftar 32 pemain Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon? Persib Bandung mengonfirmasi Beckham Putra dan Marc Klok dipanggil untuk laga melawan Kuwait (5 September) dan Lebanon (8 September 2025).

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," tulis petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (20/8/2025).

Beckham Putra masuk skuad Timnas Indonesia untuk September 2025. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

1. Patrick Kluivert Panggil 32 Pemain?

Saat Timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang pada Juni 2025, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain. Jumlah yang sama mungkin dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga September 2025.

Namun, Patrick Kluivert disinyalir tidak menyertakan sederet pemain yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025. Sebut saja Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struick.

Mereka diharapkan membantu Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bersama Korea Selatan U-23, Laos U-23 dan Makau U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-23 206.

2. Potensi Miliano Jonathans Bergabung

Kehilangan Ivar Jenner digantikan Patrick Kluivert dengan memanggil Marc Klok. Sementara ketiadaan Marselino Ferdinan dan Rafael Struick bisa digantikan Miliano Jonathans.