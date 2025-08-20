Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beckham Putra dan Marc Klok Dipanggil, Ini Daftar 32 Pemain Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |18:00 WIB
Beckham Putra dan Marc Klok Dipanggil, Ini Daftar 32 Pemain Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon?
Beckham Putra dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon. (Foto: Instagram/@beckham_put7)
A
A
A

BECKHAM Putra dan Marc Klok dipanggil Patrick Kluivert, ini daftar 32 pemain Timnas Indonesia vs Kuwait dan Lebanon? Persib Bandung mengonfirmasi Beckham Putra dan Marc Klok dipanggil untuk laga melawan Kuwait (5 September) dan Lebanon (8 September 2025).

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," tulis petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (20/8/2025).

Beckham Putra masuk skuad Timnas Indonesia untuk September 2025. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Beckham Putra masuk skuad Timnas Indonesia untuk September 2025. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

1. Patrick Kluivert Panggil 32 Pemain?

Saat Timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang pada Juni 2025, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain. Jumlah yang sama mungkin dipanggil Patrick Kluivert untuk dua laga September 2025.

Namun, Patrick Kluivert disinyalir tidak menyertakan sederet pemain yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 pada 3-9 September 2025. Sebut saja Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Justin Hubner dan Rafael Struick.

Mereka diharapkan membantu Timnas Indonesia U-23 lolos Piala Asia U-23 2026. Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 bersama Korea Selatan U-23, Laos U-23 dan Makau U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-23 206.

2. Potensi Miliano Jonathans Bergabung

Kehilangan  Ivar Jenner digantikan Patrick Kluivert dengan memanggil Marc Klok. Sementara ketiadaan Marselino Ferdinan dan Rafael Struick bisa digantikan Miliano Jonathans.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185051/timur_kapadze-Nb2Y_large.jpg
Timur Kapadze Jalin Komunikasi dengan PSSI, Bahas Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185021/timur_kapadze-PLuq_large.jpg
Timur Kapadze di Jakarta, Tegaskan Kedatangan Bukan untuk Wawancara Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185018/timur_kapadze_senang_bisa_tiba_di_indonesia_okezone-Ond8_large.jpg
Timur Kapadze: Kunjungan Saya ke Indonesia Dikaruniai Allah SWT karena Bertepatan di Hari Suci
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646529/mnc-digital-entertainment-tak-gentar-jumpa-rcti-di-final-turnamen-basket-mnc-sports-competition-wzh.webp
MNC Digital Entertainment Tak Gentar Jumpa RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/psm_makassar.jpg
Hasil Super League: PSM Makassar Ngamuk Bantai PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement