Badai Cedera, Pelatih Oxford United Tak Tahu Kapan Ole Romeny Cs Kembali Main

OXFORD – Pelatih Oxford United, Gary Rowett, angkat bicara soal kondisi para pemainnya sembuh dari cedera. Salah satunya ada bintang Timnas Indonesia, yakni Ole Romeny.

Oxford United dilanda badai cedera yang berdampak besar pada kekuatan tim. Beberapa pemain andalan serta rekrutan anyar mengalami cedera dan masalah kebugaran.

1. Oxford United Dilanda Badai Cedera

Menurut laporan Oxford Mail, sejumlah pemain yang cedera ialah Brian De Keersmaecker, Przemyslaw Placheta, Ciaron Brown, Luke Harris, dan Ole Romeny. Sementara itu, rekrutan anyar Nic Prelec mengalami masalah kebugaran.

Absennya para pemain ini membuat The Ox -julukan Oxford United- kehilangan kekuatan. Pada dua pekan awal Liga 2 Inggris, mereka menelan kekalahan dari Portsmouth (0-1), dan Hull City (2-3).

2. Kondisi Ole Romeny Cs

Menatap laga selanjutnya melawan Birmingham City, Rowett masih belum tahu kapan para pemain itu dipastikan bisa kembali ke tim. Dia berharap, ada pemain yang bisa kembali untuk menambah kekuatan tim.

"Saya tidak tahu apakah akan ada pemain yang datang. Saya tidak tahu apakah para pemain akan kembali (dari cedera). Saya berharap kami bisa mendapatkan satu atau dua pemain kembali untuk Birmingham. Mereka harus segera mulai berlatih," ujar Rowett dikutip dari Oxford Mail, Rabu (20/8/2025).

"Kami akan memulihkan diri dan memastikan kami siap untuk akhir pekan. Kami tahu itu, akan ada pertandingan berat, diikuti dengan pertandingan piala (EFL Cup)," sambungnya.