HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Hadapi Persaingan Ketat di Lini Depan Oxford United, Pelatih Beri Wejangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |14:04 WIB
Ole Romeny Hadapi Persaingan Ketat di Lini Depan Oxford United, Pelatih Beri Wejangan
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

STRIKER Timnas Indonesia, Ole Romeny, harus menghadapi persaingan ketat di lini depan Oxford United. Ole harus bersaing dengan lima striker lainnya untuk mendapatkan tempat utama.

Diketahui, Oxford United saat ini memiliki enam striker atau penyerang-tengah murni di skuad. Selain Ole, ada Will Lankshear, Nik Prelec, Mark Harris, Tom Bradshaw, dan Gatlin O'Donkor.

Ole Romeny cetak gol di laga Arema FC vs Oxford United (Foto: Instagram/@officialpialapresiden)

1. Pesan Pelatih Oxford United

Pelatih Oxford United, Gary Rowett, mengakui persaingan di lini depan akan menjadi kompetitif. Apalagi, Rowett menyukai formasi 4-2-3-1 yang memungkinkan hanya satu striker sebagai ujung tombak.

Meski begitu, dengan opsi yang melimpah, Rowett mengatakan tidak akan terpaku pada formasi itu lagi. Dia bisa saja menggunakan dua striker untuk menambah variasi serangan The Ox -julukan Oxford United.

"Saya pikir kami memiliki lini depan yang sangat kompetitif saat ini, yang mungkin memungkinkan kami untuk sesekali memainkan lebih banyak striker di starting XI daripada mungkin pemain nomor 10 dan nomor sembilan," kata Rowett dilansir dari Oxford Mail, Minggu (10/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
