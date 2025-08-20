Adu Gaji Witan Sulaeman di Bhayangkara FC dengan Persija Jakarta, bak Bumi dan Langit?

ADU gaji Witan Sulaeman di Bhayangkara FC dengan Persija Jakarta menarik diulas. Apakah perbedaannya bak bumi dan langit?

Witan jadi salah satu talenta berbakat yang dimiliki Tanah Air. Tak ayal, jasanya diperbutkan banyak klub. Kini, dia pun berlabuh di Persija Jakarta.

Sebelum ke Persija, Witan pernah abroad atau berkarier di luar negeri. Dia juga pernah membela klub lain di Tanah Air, yakni Bhayangkara FC.

Menarik kini menilik soal serba-serbi Witan Sulaeman, termasuk gaji. Lebih besar di mana bayaran yang didapat Witan?

Berikut Adu Gaji Witan Sulaeman di Bhayangkara FC dengan Persija Jakarta:

1. Gaji Witan Sulaeman di Bhayangkara FC

Witan resmi gabung Bhayangkara FC pada 2024. Dia kala itu gabung Bhayangkara FC dengan status pinjaman saja dari Persija Jakarta.

Dipinjamkan setengah musim, Witan yang tengah on fire di Persija tampil berbeda di Bhayangkara FC. Dia hanya cetak 1 gol dan 1 assist saja dari 10 laga yang dijalani di Bhayangkara FC.

Padahal sebelum dipinjamkan, Witan mampu mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 2 laga terakhirnya bersama Persija. Tak ayal, peminjamannya jadi kejutan.

Peminjaman Witan pun dipastikan tak gratis. Ada nominal cukup besar yang harus dikeluarkan Bhayangkara FC ke Persija. Sayangnya, besarannya tak diketahui, termasuk soal gaji yang didapat Witan.