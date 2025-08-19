Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Rafael Struick Mandul di Super League 2025-2026, Akmal Marhali: Banyak Sisi Lemah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |19:11 WIB
Penyebab Rafael Struick Mandul di Super League 2025-2026, Akmal Marhali: Banyak Sisi Lemah
Rafael Struick kala membela Dewa United. (Foto: Dewa United)
A
A
A

PENYEBAB Rafael Struick mandul di Super League 2025-2026 menarik diulas. Pengamat sepakbola Indonesia, Akmal Marhali, menyebut banyak sisi lemah dari Rafael Struick.

Rafael Struick memang memulai perjalanan baru dalam kariernya dengan berkiprah di Super League. Sebelumnya, dia menjadi bagian klub Liga Australia Brisbane Roar.

rafael struick foto dewa united

1. Rafael Struick Tidak dalam Performa Terbaik

Akmal mengatakan Rafael Struick datang ke Indonesia tidak sedang dalam kondisi performa terbaiknya. Sebab, dia minim menit bermain di klub lamanya yang tentunya berdampak signifikan.

"Ketika di Brisbane Roar juga dia tidak mendapatkan jam terbang yang banyak. Ditambah di tim nasional juga performanya sedang turun. Rafael Struick ada dalam fase transisi. Ini (pasti pernah) dialami oleh sejumlah pesepakbola, ya," kata Akmal Marhali kepada iNews Media Group, Senin 18 Agustus 2025.

"Tinggal bagaimana masa kritis ini bisa dimaksimalkan oleh Rafael Struick untuk bisa bangkit," tambahnya. 

2. Tingkatkan Performa

Akmal mengatakan Rafael Struick harus meningkatkan performa agar dapat memberikan kontribusi terbaiknya untuk Dewa United. Hal itu pun bisa menjadi jaminan sang pemain bisa dapat kepercayaan pelatih lebih banyak lagi.

"Kalau dilihat memang banyak sisi lemah ya. Yang pertama faktor usia muda yang masih belum berpengalaman sehingga kemudian permainannya pasang surut," kata Akmal.

"Artinya Rafael Struick harus lebih banyak belajar lagi gitu kan di Dewa United, apalagi di posisinya dia kan persaingannya cukup banyak. Saya pikir ini momentum buat Rafael Struick untuk intropeksi kemudian meningkatkan performanya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184890/persija_jakarta_vs_persik_kediri-9wFt_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Macan Kemayoran Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184880/marc_klok_ingin_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026_okezone-OkrM_large.jpg
Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646375/tingkatkan-mutu-pembinaan-senengminton-harapkan-atlet-sekolah-berakhir-di-klub-bulu-tangkis-oao.webp
Tingkatkan Mutu Pembinaan, SenengMinton Harapkan Atlet Sekolah Berakhir di Klub Bulu Tangkis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Komentar Ambisius Nova Arianto usai Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement