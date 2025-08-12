Penyebab Mees Hilgers Berniat Cabut dari FC Twente dan Gabung Crystal Palace

ENSCHEDE – Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Mees Hilgers, dikabarkan segera meninggalkan klubnya, FC Twente, untuk merapat ke Liga Inggris bersama Crystal Palace. Rumor tersebut beredar luas di media Belanda, bahkan Twente Insite, menyebut Hilgers sudah tidak betah dan ingin mencari tantangan baru.

Kontrak bek berusia 24 tahun itu bersama FC Twente akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dengan nilai pasar mencapai 6,5 juta euro atau sekira Rp123,2 miliar, kepindahan Hilgers menjadi salah satu berita hangat di bursa transfer musim panas 2025 ini.

1. Dilaporkan Tidak Betah

Meski secara kontrak Mees Hilgers sejatinya masih aman karena masih ada satu musim lagi di FC Twente, sang pemain justru ingin segera cabut. Alasannya sederhana, Hilgers mulai tidak betah di klub Belanda tersebut.

"Mees Hilgers sangat ingin pindah. Menurut agennya, klub-klub dari Spanyol dan Italia, antara lain, telah mengantre untuk mendapatkan pemain internasional Indonesia tersebut,” menurut laporan media Belanda, Twente Insite, dikutip Selasa (12/8/2025).

2. Rumor Kencang ke Crystal Palace

Kabar ini semakin kuat setelah Twente Insite mengutip cuitan dari akun X, @Slimeycpfc, yang menyatakan Crystal Palace sedang dalam tahap negosiasi dengan FC Twente untuk menebus kontraknya.

"Kesepakatan pribadi juga telah tercapai antara klub (Crystal Palace) dan pihak sang pemain. Transfer ini diperkirakan akan segera rampung meski ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia," tambah pernyatana media Belanda tersebut.

Akun X lainnya, @WFCGRONINGEN, juga mengklaim Hilgers selangkah lagi bergabung dengan Crystal Palace. Meski banyak klub yang tertarik dengan Hilgers, Palace terdepan mendapatkan tanda tangan bek Timnas Indonesia tersebut.