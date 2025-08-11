3 Penyebab Mees Hilgers Tak Dilirik Klub Lain, Salah Satunya Berkaitan dengan Timnas Indonesia

TIGA penyebab Mees Hilgers tak dilirik klub lain menarik diulas. Salah satunya berkaitan dengan Timnas Indonesia.

Hal ini disampaikan pengamat FC Twente, Tijmen van Wissing dan Anco Jansen. Dia berdiskusi tentang nasib Mees Hilgers di FC Twente.

Mees Hilgers beberapa waktu lalu menyatakan ingin hengkang dari FC Twente. Pemain berusia 24 tahun itu kabarnya ingin mencari pengalaman baru.

Pihak FC Twente pun sudah mempersilakan Mees untuk pergi dari klub. Namun sayang, sejauh ini belum ada klub yang benar-benar serius mendekati bek Timnas Indonesia itu. Lantas, apa saja penyebabnya?

1. Penurunan Kualitas

Van Wissing dan Jansen kemudian bertukar pikiran mengenai penyebab Mees sulit dilirik klub lain. Keduanya sepakat Mees mengalami penurunan kualitas pada akhir musim 2024-2025.

"Dia (Mees Hilgers) jelas juga mengalami musim yang sangat buruk," kata Van Wissing dilansir dari Twente Fans, Senin (11/8/2025).

"Memang. Untuk seseorang dengan potensi dan kualitas seperti dia, dia mengalami musim yang buruk," timpal Jansen.

2. Bela Timnas Indonesia

Jansen kemudian menambahkan, Mees juga sulit dilirik klub lain karena statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia. Menurutnya, klub lain pasti mempertimbangkan Mees yang bakal sering membela Timnas Indonesia karena berbagai agenda yang diikuti.

"Dia juga memilih bermain untuk tim nasional Indonesia. Klub-klub juga tidak senang dengan hal itu, karena harus terus-menerus pergi," ungkap Jansen.