Sepi Peminat, Mees Hilgers Bakal Tetap Hengkang dari FC Twente

BEK Timnas Indonesia, Mees Hilgers, dikabarkan bakal hengkang dari FC Twente. Meskipun, dirinya kini masih sepi peminat.

Sejauh ini, belum ada klub yang berminat dengan Mees Hilgers. Tetapi, sang agen telah mengonfirmasi bahwa kemungkinan transfer tetap terjadi.

1. Mees Hilgers Cari Klub Baru

Mees Hilgers sedang mencari klub baru kendati masih memiliki kontrak dengan FC Twente hingga Juni 2026. Pemain berusia 24 tahun itu memang sudah mengatakan ingin pergi dari klub.

Pihak klub pun sudah mempersilakan Mees untuk hengkang. Terlebih lagi, Mees bisa pergi secara gratis andai tidak 'terjual' pada bursa transfer musim panas 2025.

Masalahnya, belum ada klub yang berminat merekrut Mees. Bek Timnas Indonesia itu sempat dirumorkan dengan beberapa klub, namun isu-isu tersebut hanya menjadi angin lalu.

FC Twente sendiri baru memulangkan Robin Propper dan mendatangkan Stav Lemkin. Kedua bek tersebut kabarnya akan menjadi andalan di lini tengah. Kemungkinan besar, Mees akan dikesampingkan.