Erick Thohir Bertemu FFI, Bahas Strategi Jangka Panjang untuk Futsal Indonesia

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengadakan pertemuan dengan pengurus Federasi Futsal Indonesia (FFI). Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kembali program kerja yang sudah berjalan dan merumuskan strategi baru guna memajukan futsal Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.

1. PSSI Siap Dukung FFI

Pertemuan kedua federasi diketahui lewat unggahan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dia menjelaskan pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan PSSI kepada FFI agar futsal Indonesia semakin mendunia.

“Bertemu dengan pengurus Federasi Futsal Indonesia (FFI) mereview program kerja yang sudah berjalan tahun ini dan proyeksi program yang akan dilaksanakan untuk tahun depan,” tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (10/8/2025).

“Federasi Futsal Indonesia sekarang sudah kembali berada di bawah naungan PSSI. Kami akan terus mendorong futsal Indonesia bisa terus tumbuh dan bersaing di level dunia,” tambahnya.

2. FFI Terus Tingkatkan Kualitas Futsal Indonesia

Ketum PSSI Erick Thohir bersama Ketum FFI, Michael Victor Sianipar. (Foto: Instagram/erickthohir)

FFI sendiri terus bermanuver untuk memajukan Timnas Futsal Indonesia. Salah satunya, mereka akan mengadakan turnamen mini melawan negara lain, salah satunya adalah Belanda, pada September mendatang.