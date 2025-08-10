Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bertemu FFI, Bahas Strategi Jangka Panjang untuk Futsal Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |16:42 WIB
Erick Thohir Bertemu FFI, Bahas Strategi Jangka Panjang untuk Futsal Indonesia
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Ketum FFI, Michael Victor Sianipar. (Foto: Instagram/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengadakan pertemuan dengan pengurus Federasi Futsal Indonesia (FFI). Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau kembali program kerja yang sudah berjalan dan merumuskan strategi baru guna memajukan futsal Indonesia agar mampu bersaing di kancah internasional.

1. PSSI Siap Dukung FFI

Pertemuan kedua federasi diketahui lewat unggahan Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dia menjelaskan pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan PSSI kepada FFI agar futsal Indonesia semakin mendunia.

“Bertemu dengan pengurus Federasi Futsal Indonesia (FFI) mereview program kerja yang sudah berjalan tahun ini dan proyeksi program yang akan dilaksanakan untuk tahun depan,” tulis Erick dalam akun Instagram pribadinya, Minggu (10/8/2025).

“Federasi Futsal Indonesia sekarang sudah kembali berada di bawah naungan PSSI. Kami akan terus mendorong futsal Indonesia bisa terus tumbuh dan bersaing di level dunia,” tambahnya.

2. FFI Terus Tingkatkan Kualitas Futsal Indonesia

Ketum PSSI Erick Thohir bersama Ketum FFI, Michael Victor Sianipar. (Foto: Instagram/erickthohir)
Ketum PSSI Erick Thohir bersama Ketum FFI, Michael Victor Sianipar. (Foto: Instagram/erickthohir)

FFI sendiri terus bermanuver untuk memajukan Timnas Futsal Indonesia. Salah satunya, mereka akan mengadakan turnamen mini melawan negara lain, salah satunya adalah Belanda, pada September mendatang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181173/michael_victor_sianipar-fxcE_large.jpg
FFI Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora di Balik Perkembangan Pesat Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180846/timnas_futsal_indonesia_vs_australia-Ijli_large.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar Apresiasi Dukungan Penuh PSSI dan Kemenpora untuk Kemajuan Futsal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180823/timnas_futsal_indonesia-eGYv_large.jpg
Pecahkan Rekor Penonton, Ardiansyah Nur Takjub dengan Atmosfer Laga Timnas Futsal Indonesia vs Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/51/3180774/hector_souto-cw0Q_large.jpg
Timnas Futsal Indonesia Gulung Australia 3-1, Hector Souto Masih Belum Puas
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/10/51/1642631/penentuan-juara-akhir-musim-di-nitto-atp-finals-2025-ini-link-streaming-di-vision-oua.webp
Penentuan Juara Akhir Musim di Nitto ATP Finals 2025, Ini Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/01/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Arne Slot Dipecat Liverpool Besok Pagi? Fabrizio Romano Beri Fakta Mangejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement