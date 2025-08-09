Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jalani Media Day Liga Jerman, Kevin Diks Kaget dengan Aktivitas Padat di Borussia Monchengladbach

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |01:01 WIB
Jalani Media Day Liga Jerman, Kevin Diks Kaget dengan Aktivitas Padat di Borussia Monchengladbach
Pemain Borussia Monchengladbach, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Kevin Diks, tengah beradaptasi dengan rutinitas barunya bersama Borussia Monchengladbach. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah padatnya kegiatan media day di Liga Jerman, yang jauh berbeda dengan pengalamannya saat masih bermain di Liga Denmark.

Kevin Diks menjadi kekuatan baru Monchengladbach untuk menghadapi Bundesliga 2025-2026. Sebagai pemain baru, Diks menemukan banyak hal unik, salah satunya adalah sesi media day di Jerman memakan waktu hingga tiga jam.

1. Kevin Diks Kaget

Durasi media day itu jauh lebih lama dari yang biasa ia jalani di Denmark. Tak heran jika pemain yang diikat kontrak hingga 2030 itu mengaku kaget dengan aktivitas padat di Monchengladbach.

“Di Denmark, biasanya saya menyelesaikan semuanya dalam waktu setengah jam. Di sini beban kerjanya jauh lebih besar,” ujar Kevin Diks, seperti dilansir dari laman resmi klub, Sabtu (9/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, para pemain tidak hanya melakukan sesi foto dan video untuk keperluan promosi Liga Jerman, tetapi juga diminta untuk mengikuti sejumlah tantangan untuk pembuatan konten digital.

Kevin Diks cetak gol di laga Borussia Monchengladbach vs Valencia (Foto: Instagram/@borussia)
Kevin Diks cetak gol di laga Borussia Monchengladbach vs Valencia (Foto: Instagram/@borussia)

Pemain lain yang juga merasakan perbedaan ini adalah Jens Castrop, yang musim lalu bermain di kasta kedua Liga Jerman bersama Nuremberg. Castrop membenarkan pernyataan Diks tentang perbedaan intensitas kegiatan media di level kompetisi yang berbeda.

"Di kasta kedua Liga Jerman, kami masih memiliki Media Day, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil," jelas Castrop.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.webp
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/03/09/melissa_satta.jpg
Model Cantik Ini Dicap Bikin Sial! Jadi Penyebab Cedera Petenis Italia karena Terlalu Banyak Berhubungan Intim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement