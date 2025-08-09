Jalani Media Day Liga Jerman, Kevin Diks Kaget dengan Aktivitas Padat di Borussia Monchengladbach

BEK Timnas Indonesia, Kevin Diks, tengah beradaptasi dengan rutinitas barunya bersama Borussia Monchengladbach. Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah padatnya kegiatan media day di Liga Jerman, yang jauh berbeda dengan pengalamannya saat masih bermain di Liga Denmark.

Kevin Diks menjadi kekuatan baru Monchengladbach untuk menghadapi Bundesliga 2025-2026. Sebagai pemain baru, Diks menemukan banyak hal unik, salah satunya adalah sesi media day di Jerman memakan waktu hingga tiga jam.

1. Kevin Diks Kaget

Durasi media day itu jauh lebih lama dari yang biasa ia jalani di Denmark. Tak heran jika pemain yang diikat kontrak hingga 2030 itu mengaku kaget dengan aktivitas padat di Monchengladbach.

“Di Denmark, biasanya saya menyelesaikan semuanya dalam waktu setengah jam. Di sini beban kerjanya jauh lebih besar,” ujar Kevin Diks, seperti dilansir dari laman resmi klub, Sabtu (9/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, para pemain tidak hanya melakukan sesi foto dan video untuk keperluan promosi Liga Jerman, tetapi juga diminta untuk mengikuti sejumlah tantangan untuk pembuatan konten digital.

Kevin Diks cetak gol di laga Borussia Monchengladbach vs Valencia (Foto: Instagram/@borussia)

Pemain lain yang juga merasakan perbedaan ini adalah Jens Castrop, yang musim lalu bermain di kasta kedua Liga Jerman bersama Nuremberg. Castrop membenarkan pernyataan Diks tentang perbedaan intensitas kegiatan media di level kompetisi yang berbeda.

"Di kasta kedua Liga Jerman, kami masih memiliki Media Day, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil," jelas Castrop.