HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain yang Berpotensi Bersinar di Bundesliga 2025-2026, Nomor 1 Kevin Diks!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |11:11 WIB
5 Pemain yang Berpotensi Bersinar di Bundesliga 2025-2026, Nomor 1 Kevin Diks!
Berikut lima pemain yang berpotensi bersinar di Bundesliga 2025-2026 termasuk Kevin Diks (Foto: Borussia Monchengladbach)
BERIKUT lima pemain yang berpotensi bersinar di Bundesliga 2025-2026. Salah satunya adalah Kevin Diks yang baru bergabung dengan Borussia Monchengladbach.

Liga Jerman atau Bundesliga akan resmi dimulai pada 23 Agustus 2025. Sang juara bertahan Bayern Munich akan membuka tirai kompetisi dengan menghadapi RB Leipzig di Stadion Allianz Arena.

Logo Bundesliga (Foto: Bundesliga)

Tentu menarik untuk melihat siapa saja yang bakal bersinar di Bundesliga 2025-2026. Penasaran? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain yang Berpotensi Bersinar di Bundesliga 2025-2026

1. Kevin Diks

Kevin Diks cetak gol di laga Borussia Monchengladbach vs Valencia (Foto: Borussia Monchengladbach)

Bek Timnas Indonesia ini sudah memberi bukti kepada Monchengladbach dengan satu gol di laga uji coba kontra Valencia akhir pekan lalu. Pelatih Gerardo Seoane cukup terkesan dengan performa Diks.

Andai bugar dan mampu impresif di sesi latihan, bukan tidak mungkin bek berusia 28 tahun itu akan rutin dimainkan. Monchengladbach akan mengawali musim dengan menghadapi Hamburg SV pada 24 Agustus 2025.

2. Luis Diaz

Luis Diaz. (Foto: Instagram/fcbayern)

Pemain satu ini resmi bergabung dengan Bayern Munich di bursa transfer musim panas 2025. Diaz direkrut untuk menambah ketajaman di lini serang Die Roten yang kehilangan dua pemain kunci.

Bayern akan tampil tanpa Jamal Musiala yang cedera panjang dan sudah kehilangan Thomas Muller. Alhasil, mereka butuh tambahan tenaga dan Diaz dirasa cocok untuk menopang Harry Kane di depan.

3. Victor Boniface

Victor Boniface

Pemain satu ini cukup tajam di lini serang Bayer Leverkusen. Musim lalu, Boniface banyak diganggu cedera sehingga hanya bikin 8 gol dan 2 assist dalam 19 laga di Bundesliga.

Pesepakbola berpaspor Nigeria ini sekarang sudah bugar. Dengan polesan Erik ten Hag, Boniface siap menggila bersama Die Werkself.

 

