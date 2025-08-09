Advertisement
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Brentford vs Borussia Monchengladbach, Kevin Diks Diprediksi Bakal Sulit Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |00:01 WIB
Jelang Brentford vs Borussia Monchengladbach, Kevin Diks Diprediksi Bakal Sulit Menang
Pemain Borussia Monchengladbach, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
A
A
A

BRENTFORD – Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks, akan memperkuat Borussia Monchengladbach dalam laga uji coba pramusim 2025 melawan klub Inggris, Brentford. Namun, bek berusia 28 tahun ini dan rekan-rekannya diprediksi tidak akan meraih kemenangan, melainkan hasil imbang.

Die Fohlen –julukan Borussia Monchengladbach– dijadwalkan bertandang ke markas Brentford di Gtech Community Stadium pada Sabtu (9/8/2025) pukul 01.30 WIB. Pertandingan ini menjadi laga uji coba terakhir bagi Diks dan tim sebelum memulai kompetisi resmi Bundesliga 2025-2026.

1. Diprediksi Takkan Menang

Menjelang laga, pandit sepak bola Bundesliga, Ronan Murphy, membagikan analisisnya. Menurut Murphy, pelatih Borussia Monchengladbach, Seoane, masih dalam proses mencari komposisi tim terbaiknya, sehingga pertandingan diperkirakan akan berjalan terbuka.

"Seoane telah berusaha meningkatkan performa Gladbach saat tidak menguasai bola dan ketika merebut kembali penguasaan," ucap Murphy, seperti dikutip dari laman resmi Brentford, Sabtu (9/8/2025).

"Sehingga hal ini bisa menghasilkan pertandingan yang lebih terbuka dengan peluang gol dari kedua tim,” tambahnya.

Kevin Diks
Kevin Diks

Murphy memprediksi pertandingan akan berakhir imbang. Alasannya, kedua tim sama-sama sedang bereksperimen dengan skuad mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru Premier League dan Bundesliga.

"Hasil imbang dengan skor tampaknya cukup mungkin, mengingat kedua tim ingin menguji pemain mereka dan membangun kebugaran menjelang dimulainya musim baru," jelas Murphy.

 

Halaman:
1 2
      
