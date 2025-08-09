Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Kiper Adam Przybek Absen saat Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 09 Agustus 2025 |21:49 WIB
Penyebab Kiper Adam Przybek Absen saat Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang di Super League 2025-2026
Adam Przybek absen di laga Persib Bandung vs Semen Padang. (Foto: Instagram/@adsprzy)
PELATIH Persib Bandung Bojan Hodak menyebut kiper Adam Przybek absen saat melawan Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025) karena harus menjalani skorsing. Mantan rekan Elkan Baggott di Ipswich Town itu terkena kartu merah di laga terakhir bersama klub sebelumnya, Penybont FC, yang eksis di Divisi satu Cymru Premier atau Liga Wales.

“Adam di pertandingan terakhir di Wales mendapatkan dua kartu kuning dalam satu pertandingan, itu kartu merah. Jadi dia dikartu merah dan harus absen dalam satu laga karena hukuman,” kata Bojan Hodak kelar laga Persib Bandung vs Semen Padang.

Adam Przybek absen membela Persib Bandung kontra Semen Padang. (Foto: Instagram/@adsprzy)
Adam Przybek absen membela Persib Bandung kontra Semen Padang. (Foto: Instagram/@adsprzy)

1. Ikuti Aturan FIFA

Meskipun Liga Wales dan Liga Indonesia merupakan kompetisi yang berbeda, hukuman skorsing tetap berlaku. Alhasil, Teja Paku Alam yang mengawal gawang Persib Bandung saat bersua Semen Padang sore tadi.

“Jadi dalam aturan FIFA, dia tidak bisa bermain di satu pertandingan,” sambung Bojan Hodak.

“Ketika ada transfer yang dilakukan, tapi ada sanksi yang didapat maka mereka akan menyimpannya di TMS (transfer matching system),” jelas pelatih asal Kroasia ini

2. Persib Bandung Punya Deretan Kiper Berkualitas

Bojan Hodak tak mempermasalahkan meski Adam Przybek tidak bisa dimainkan di laga melawan Semen Padang. Persib Bandung pun menang 2-0 lewat gol-gol yang dicetak Uiliam Baros (40’) dan Febri Hariyadi (90’).

 

