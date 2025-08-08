Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepak Bola Top Dunia yang Jatuh Hati dengan Fans-nya Sendiri, Nomor 1 Kepincut Janda

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |14:49 WIB
5 Pesepak Bola Top Dunia yang Jatuh Hati dengan Fans-nya Sendiri, Nomor 1 Kepincut Janda
Cesc Fabregas bersama Daniella Semaan. (Foto: Instagra,/daniellasemaan)
A
A
A

KISAH cinta pesepak bola profesional dengan penggemar mereka sendiri selalu menarik untuk disimak. Dari pertemuan tak terduga hingga jalinan asmara yang sudah ada sejak kecil, beberapa bintang sepak bola dunia membuktikan cinta bisa datang dari mana saja, bahkan dari tribun penonton.

Berikut 5 pesepak bola top dunia yang menjalin hubungan serius dengan penggemar mereka sendiri:

1. Cesc Fabregas dan Daniella Semaan

Fabregas dan Daniella Semaan (ig)
Fabregas dan Daniella Semaan (ig)

Kisah cinta Fabregas dan Daniella Semaan dimulai dari pertemuan di sebuah restoran di London. Saat itu, Daniella, yang merupakan penggemar berat sepak bola, menghampiri Fabregas untuk meminta tanda tangan bagi putranya.

Pertemuan singkat tersebut ternyata berlanjut menjadi hubungan yang serius pada 2011, hingga akhirnya mereka menikah pada tahun 2018. Kini, keduanya hidup bahagia dan memiliki anak bersama.

2. Lionel Messi dan Antonela Roccuzzo

Antonella Roccuzzo
Antonella Roccuzzo

Kisah cinta Messi dan Antonela Roccuzzo sudah terjalin sejak masa kecil. Antonela, sepupu dari sahabat terbaik Messi, dikabarkan sudah menjadi penggemar berat La Pulga bahkan sebelum hubungan asmara mereka dimulai.

Setelah menjalin hubungan jarak jauh selama bertahun-tahun, keduanya akhirnya menikah pada tahun 2017 di kampung halaman mereka di Rosario, Argentina. Hingga kini, pasangan ini dikaruniai tiga anak yang menggemaskan.

3. David de Gea dan Edurne Garcia

Edurne Garcia IG
Edurne Garcia IG

Penjaga gawang asal Spanyol, David de Gea, bertemu dengan Edurne García saat masih memperkuat Atletico Madrid. Edurne, yang berprofesi sebagai penyanyi dan presenter TV, sering kali hadir di pertandingan klub tersebut.

Kekaguman Edurne sebagai penggemar akhirnya menarik perhatian De Gea, dan hubungan mereka berlanjut ke jenjang pernikahan pada Juli 2023.

 

