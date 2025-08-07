5 Pesepak Bola yang Nikahi Perempuan Cantik Lebih Tua, Nomor 1 Beda 12 Tahun

ADA 5 pesepakbola yang nikahi perempuan cantik lebih tua yang menarik untuk dibahas. Dunia sepak bola tidak hanya menyajikan kisah tentang pertandingan di lapangan hijau, tetapi juga kehidupan pribadi para bintangnya.

Beberapa pesepak bola top dunia justru menemukan cinta mereka pada perempuan yang usianya jauh lebih tua. Berikut adalah 5 pesepak bola yang menjalin hubungan dengan pasangan yang lebih dewasa.

1. Cesc Fabregas dan Daniella Semaan (Beda 12 Tahun)

Cesc Fabregas menikahi Daniella Semaan yang usianya jauh di atasnya @daniellasemaan.jpg

Mantan gelandang Arsenal, Barcelona, dan Chelsea, Cesc Fabregas, yang kini melatih Como 1907, menikah dengan Daniella Semaan, perempuan asal Lebanon yang 12 tahun lebih tua darinya. Hubungan mereka dimulai setelah pernikahan Daniella sebelumnya berakhir pada tahun 2011.

Fabregas dengan cepat mendekati Semaan, dan keduanya akhirnya menikah pada tahun 2018. Bersama-sama, mereka memiliki tiga anak—Capri, Leonardo, dan Lia—yang menambah dua anak Daniella dari pernikahan sebelumnya.

2. Zlatan Ibrahimovic dan Helena Seger (Beda 11 Tahun)

Zlatan Ibrahimovic dan Helena Seger (Bleacher Report)

Zlatan Ibrahimovic, legenda Timnas Swedia yang dikenal dengan kepribadiannya yang percaya diri, menjalin hubungan serius dengan Helena Seger, yang 11 tahun lebih tua darinya. Meskipun pasangan ini diketahui belum menikah, hubungan mereka tetap kuat dan harmonis.

Mereka dikaruniai dua putra, Maximilian dan Vincent. Helena diketahui pernah menolak lamaran Zlatan beberapa tahun lalu, tetapi hal itu tidak memengaruhi langgengnya hubungan mereka.

3. Sergio Ramos dan Pilar Rubio (Beda 8 Tahun)

Pilar Rubio @pilarrubio_oficial

Legenda Timnas Spanyol dan Real Madrid, Sergio Ramos, telah menjalin hubungan dengan presenter TV Spanyol, Pilar Rubio, sejak tahun 2012. Ramos, menikah dengan Rubio pada tahun 2019 setelah tujuh tahun berpacaran.

Perbedaan usia 8 tahun tidak menjadi halangan, dan hubungan mereka terlihat sangat harmonis. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak: Sergio Jr., Marco, Alejandro, dan Maximo Adriano.