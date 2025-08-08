Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |13:13 WIB
Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Asia U-17 2026 tanpa turun di kualifikasi. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-17 menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos Piala Asia U-17 2026 tanpa tampil di kualifikasi. Berdasarkan arahan AFC, sembilan negara Asia yang lolos Piala Dunia U-17 2025 diizinkan lolos otomatis ke Piala Asia U-17 2026.

Sebanyak sembilan negara yang dimaksud adalah Timnas Indonesia U-17, Arab Saudi, Uzbekistan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Tajikistan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar. kecuali Qatar yang berstatus tuan rumah Piala Dunia U-17 2025, delapan negara lain diizinkan lolos karena menembus perempatfinal Piala Asia U-17 2025.

1. Ke Mana Thailand dan Vietnam?

Timnas Thailand U-17 harus tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2026. (Foto: Instagram/@changsuek)
Thailand dan Vietnam yang merupakan raksasa Asia Tenggara, belum lolos Piala Asia U-17 2026. Mereka harus lebih dulu mengikuti Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 yang digelar di tujuh negara berbeda pada 22-30 November 2025.

Sekadar diketahui, AFC menggelar drawing Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 pada Kamis, 7 Agustus 2025. Sebanyak 47 negara ambil bagian dalam drawing tersebut. Setelah drawing digelar, Grup A, B dan C berisikan enam negara.

Sementara peserta Grup D, E, F dan G diikuti lima negara. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2026. Dengan begitu, ada 16 negara yang akan ambil bagian di Piala Asia U-17 2026 yang digelar di Arab Saudi pada 9.23 Agustus 2026.

Lantas, tergabung di grup apa Thailand dan Vietnam? Vietnam yang berstatus sebagai tuan rumah, tergabung di Grup C bersama Malaysia, Singapura, Hong Kong, Kepulauan Mariana Utara dan Makau.

 

