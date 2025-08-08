Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Drawing Digelar, Timnas Indonesia U-17 Resmi Absen di Kualifikasi Piala Asia U-17 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |12:03 WIB
Drawing Digelar, Timnas Indonesia U-17 Resmi Absen di Kualifikasi Piala Asia U-17 2026!
Timnas Indonesia U-17 sudah lolos ke Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)
TIMNAS Indonesia U-17 resmi absen di Kualifikasi Piala Asia U-17 2026. Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- absen karena sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2026. Kok bisa Timnas Indonesia U-17 lolos Piala Asia U-17 2026 tanpa ikut kualifikasi?

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) membuat keputusan mengejutkan medio Juli 2025. AFC memutuskan sembilan negara Asia yang lolos ke Piala Dunia U-17 2025 dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia U-17 2026, alias tanpa turun di kualifikasi.

Timnas Indonesia U-17 sudah lolos ke Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia U-17 sudah lolos ke Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)

Sebanyak sembilan negara yang dimaksud adalah Timnas Indonesia U-17, Arab Saudi, Uzbekistan, Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Tajikistan, Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar. Delapan negara yang disebut di awal lolos ke Piala Dunia U-17 2025 setelah lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2025. Sementara Qatar, mereka lolos ke Piala Dunia U-17 2025 karena statusnya sebagai tuan rumah.

1. Tujuh Slot Tersisa

Berhubung sembilan negara sudah dipastikan lolos, itu berarti masih ada tujuh slot tersisa untuk ambil bagian di Piala Asia U-17 2026 yang digelar di Arab Saudi pada 9-23 Agustus 2026. Kamis 7 Agustus 2025, AFC pun menggelar drawing Kualifikasi Piala Asia U-17 2026.

Sebanyak 47 negara ikut dalam drawing tersebut dan hasilnya telah diketahui. Grup A, B dan C masing-masing berisikan enam negara.

Sementara Grup D, E, F dan G berisikan lima negara. Nantinya hanya juara grup (total tujuh negara) yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2026. Kualifikasi Piala Asia U-17 2026 dilangsungkan di tujuh negara berbeda pada 22-30 November 2025.

 

