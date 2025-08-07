5 Pesepakbola Dunia yang Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 5 Pernah Main di Negara Cristiano Ronaldo!

Greg Nwokolo pernah main di Portugal yang merupakan negara asal Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/@cristiano)

SEBANYAK 5 pesepakbola dunia yang menikahi perempuan cantik Indonesia akan diulas Okezone. Di Liga Indonesia banyak sekali pemain asing. Untuk Super League 2025-2026 saja, masing-masing klub diizinkan mendaftarkan 11 pemain asing sekaligus.

Selain bermain bola, para pemain asing ini biasanya juga melakukan “petualangan cinta” dengan mencari perempuan Indonesia untuk dijadikan kekasih. Tak sekadar dijadikan kekasih, banyak beberapa di antaranya mengajak perempuan ini untuk menikah. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola dunia yang menikahi perempuan cantik Indonesia:

1. Diego Michiels

Diego Michiels pertama kali tiba di Indonesia pada 2011 dengan paspor Belanda. Tak lama setelah berada di Indonesia, eks pemain Go Ahead Eagles ini mendapatkan paspor Indonesia.

Sempat lama berpacaran dengan artis Nikita Willy, hati Diego Michiels akhirnya berlabuh ke perempuan cantik bernama Dhea Ananda. Setelah menikah pada 2019, pasangan ini telah dihadiahi Allah SWT satu orang anak.

2. Esteban Vizcarra

Sebelum mendapatkan paspor Indonesia pada 2018, Esteban Vizcarra berkarier di Liga Argentina bersama Huracan pada 2008. Setahun setelahnya, Esteban Vizcarra hijrah ke Liga Indonesia untuk membela Pelita Jaya.

Mulai dari situlah karier sepakbola Esteban Vizcarra bertahan di Indonesia hingga sekarang membela Persela Lamongan. Pemain berdarah Argentina ini menikahi perempuan asal Indonesia, Resti Ferdina pada 2012.