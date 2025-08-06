Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 Sore Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |14:02 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 Sore Ini
Timnas indonesia siap menantang Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 sore ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live steaming Timnas Indonesia vs Thailand di laga pertama Grup A ASEAN Womens Championship 2025 klik di sini! Laga ini dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam pada Rabu (6/8/2025) pukul 16.30 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia Joko Susilo bersyukur tak ada pemain yang cedera jelang laga pembuka melawan Thailand. Fokus Gethuk -sapaan akrab Joko Susilo- adalah memastikan recovery pemain berlangsung cepat, mengingat baru saja menjalani penerbangan melelahkan ke Vietnam.

Timnas Putri Indonesia siap menyulitkan Thailand. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia siap menyulitkan Thailand. (Foto: PSSI)

“Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah. Kami juga dapat laporan dari dokter, semuanya dalam kondisi siap main. Hanya mungkin sedikit kelelahan, tapi itu normal. Kami juga akan melakukan sesi recovery sekaligus adaptasi. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan,” kata Joko Susilo.

1. Hadapi Lawan Tangguh

Lawan yang dihadapi Timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan. Thailand merupakan negara tersukses di ASEAN Womens Championship dengan empat gelar juara.

Sebelum gagal di kualifikasi ini, Thailand juga selalu tampil di Piala Asia Wanita sejak 1997 hingga 2022. Meski tidak diperkuat pemain diasporanya di ajang kali ini, Thailand tetaplah Thailand.

Skuad Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- diperkuat banyak pemain lokal berkualitas. Terlebih kompetisi mereka salah satu yang terbaik di Asia.

 

