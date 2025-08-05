Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Nusantara Futsal League 2025: Pusaka FC Bantai Barabai FC 6-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |19:25 WIB
Hasil Nusantara Futsal League 2025: Pusaka FC Bantai Barabai FC 6-0!
Pusaka FC kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Nusantara Futsal League 2025 sudah diketahui. Pusaka FC sukses membenamkan Barabai FC.

Main di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa (5/8/2025), Pusaka FC menang telak dengan skor 6-0. Pertemuan kedua tim tersaji dalam laga kedua Grup Y Liga Futsal Nusantara 2025.

Pusaka FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pusaka FC mengawali pertandingan dengan permainan ofensif di babak pertama. Tim asal Jawa Tengah itu tak kesulitan untuk membongkar pertahanan Barabai FC.

Sempat menyianyiakan beberapa peluang emas, Pusaka FC akhirnya mampu membuka keunggulan lewat tendangan keras salah satu pemainnya pada menit ke-7. Setelah gol itu, Barabai FC bermain lebih defensif.

Serangan masif dari Pusaka FC tak membuahkan hasil hingga pengujung laga babak pertama. Pada akhirnya, Pusaka FC berhasil mengungguli Barabai FC 1-0 di paruh pertama pertandingan.

 

