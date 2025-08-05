Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Resmi Jadi Pelatih Ulsan HD: Saya Ingin Bangun Kembali Reputasi Saya

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |15:13 WIB
Shin Tae-yong Resmi Jadi Pelatih Ulsan HD: Saya Ingin Bangun Kembali Reputasi Saya
Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Ulsan HD hari ini. (Foto: Instagram/@uhdfc_1983)
A
A
A

SHIN Tae-yong resmi menjadi pelatih klub raksasa Liga Korea Selatan, Ulsan HD. Pengumuman itu disampaikan Ulsan HD di akun Instagram-nya, @uhdfc_1983.

“Ulsan HD menunjuk Shin Tae-yong sebagai komandan ke-13,” tulis Ulsan HD.

Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Ulsan HD. (Foto: Instagram/@uhdfc_1983)
Shin Tae-yong resmi jadi pelatih Ulsan HD. (Foto: Instagram/@uhdfc_1983)

1. Siap Bangun Reputasinya Kembali

Shin Tae-yong langsung mengungkap optimismenya bersama Ulsan HD. Ia ingin membangun reputasinya kembali sebagai salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Korea Selatan.

“Sejak dulu Ulsan dinilai sebagai tim kuat di K-League. Jika kami berhasil melewati masa-masa sulit, saya optimistis hari-hari baik akan datang,” kata Shin Tae-yong.

“Saya akan mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk membangun kembali reputasi saya,” lanjut pelatih 54 tahun ini.

2. Ulsan HD Tengah Terpuruk

Ulsan HD yang berstatus juara Liga Korea Selatan tiga edisi terakhir (2022, 2023 dan 2024), mengalami penurunan performa musim ini. Hingga pekan ke-24 Liga 1 Korea Selatan 2025, Ulsan HD terdampar di posisi tujuh klasemen dengan 31 angka.

 

