Mantan Asisten Pelatih Shin Tae-yong Gabung Korea Selatan U-23, Timnas Indonesia U-23 dalam Bahaya?

Yeom Ki-hun kini jadi asisten pelatih Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: PSSI)

MANTAN asisten pelatih Shin Tae-yong, Yeom Ki-hun, dipastikan masuk dalam tim kepelatihan Timnas Korea Selatan U-23. Kabar ini bisa menjadi tantangan serius bagi Timnas Indonesia U-23.

Pasalnya, Korea Selatan U-23 dan Timnas Indonesia U-23 berada dalam satu grup yang sama di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Kehadiran Yeom Ki-hun berpotensi menjadi ancaman karena ia mengetahui betul kekuatan para pemain Garuda Muda.

1. Pernah Jadi Pelatih Striker Timnas Indonesia

Yeom Ki-hun pernah dipercaya sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Ia dibawa oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dengan tim kepelatihan pada tahun 2024.

Berkat Yeom Ki-hun, beberapa striker Timnas Indonesia berhasil meningkatkan level permainan mereka. Contohnya adalah Hokky Caraka dan Rafael Struick, yang pernah dilatih langsung olehnya di skuad Garuda.

Yeom Ki-hun meninggalkan Timnas Indonesia pada awal Januari 2025, seiring dengan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala.

2. Kini Latih Korea Selatan U-23

Yeom Ki-hun Sports Chosun

Setelah beberapa bulan meninggalkan Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun kini mendapatkan pekerjaan baru. Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) menunjuk pria berusia 42 tahun itu sebagai asisten pelatih di Timnas Korea Selatan U-23.

Yeom Ki-hun akan membantu mempertajam lini serang tim yang diasuh oleh pelatih kepala Lee Min-sung. Menariknya, Timnas Indonesia U-23 dan Korea Selatan U-23 akan segera berhadapan.