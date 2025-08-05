Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di ASEAN Women’s Championship 2025 sudah diketahui. Anda bisa klik di sini!

Partai Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand itu merupakan matchday 1 Grup ASEAN Women’s Championship 2025. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada 6 Agustus malam WIB.

1. Grup A ASEAN Women’s Championship 2025

Ajang ASEAN Women’s Championship 2025 digelar di Vietnam 6-19 Agustus. Delapan negara akan ikut serta, termasuk Timnas Putri Indonesia.

Garuda Pertiwi tampil di turnamen tersebut setelah menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 pada Desember silam. Ajang itu sekaligus menjadi babak kualifikasi.

Di turnamen ini, Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A. Shafira Ika Putri dan kawan-kawan langsung bertemu lawan berat yakni Timnas Putri Vietnam, Thailand, dan Timnas Putri Kamboja!

Tugas berat ada di pundak Joko Susilo selaku pelatih. Sebab, hanya juara dan runner-up grup yang akan melaju ke babak semifinal.