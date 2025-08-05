Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |10:06 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di ASEAN Womens Championship 2025 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di ASEAN Women’s Championship 2025 sudah diketahui. Anda bisa klik di sini!

Partai Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand itu merupakan matchday 1 Grup ASEAN Women’s Championship 2025. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada 6 Agustus malam WIB.

1. Grup A ASEAN Women’s Championship 2025

Helsya Meisyaroh cetak gol di laga Timnas Putri Indonesia vs Taiwan (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Ajang ASEAN Women’s Championship 2025 digelar di Vietnam 6-19 Agustus. Delapan negara akan ikut serta, termasuk Timnas Putri Indonesia.

Garuda Pertiwi tampil di turnamen tersebut setelah menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 pada Desember silam. Ajang itu sekaligus menjadi babak kualifikasi.

Di turnamen ini, Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A. Shafira Ika Putri dan kawan-kawan langsung bertemu lawan berat yakni Timnas Putri Vietnam, Thailand, dan Timnas Putri Kamboja!

Tugas berat ada di pundak Joko Susilo selaku pelatih. Sebab, hanya juara dan runner-up grup yang akan melaju ke babak semifinal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162319/timnas_putri_indonesia_ditahan_timnas_putri_kamboja_1_1_di_matchday_terakhir_asean_womens_championships_2025-BqK3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Bermain 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3162052/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_timnas_putri_indonesia_vs_kamboja_di_asean_womens_championship_2025-1Xqj_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Kamboja di ASEAN Womens Championship 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161659/timnas_putri_indonesia_kalah_telak_0_7_dari_timnas_putri_vietnam_di_asean_womens_championship_2025-2dGw_large.JPG
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Kalah 0-7, Garuda Pertiwi Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161651/timnas_putri_indonesia_tertinggal_0_2_dari_timnas_putri_vietnam_di_babak_pertama-XgVq_large.JPG
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/05/11/1640515/timnas-amputasi-indonesia-berebut-tiket-piala-dunia-2026-wik.webp
Timnas Amputasi Indonesia Berebut Tiket Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Comeback! Striker Timnas Indonesia Akhirnya Kembali Merumput Bareng Oxford United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement