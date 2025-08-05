Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Tekel Bersih Kevin Diks di Laga Uji Coba Borussia Monchengladbach Curi Perhatian, Netizen Kagum!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |08:44 WIB
Aksi Tekel Bersih Kevin Diks di Laga Uji Coba Borussia Monchengladbach Curi Perhatian, Netizen Kagum!
Pemain Borussia Monchengladbach, Kevin Diks. (Foto: Instagram/kevindiks2)
MOENCHENGLADBACH – Pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks menjadi sorotan setelah Borussia Monchengladbach memamerkan aksi tekel bersihnya saat melawan Valencia. Tekel krusial tersebut berhasil mencegah gawang timnya kebobolan, dan kini aksinya viral di media sosial.

Borussia Monchengladbach dan Valencia bertemu dalam laga uji coba di Stadion Borussia Park pada Minggu 3 Agustus 2025 dini hari WIB. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Monchengladbach, Kevin Diks juga berkontribusi dengan mencetak satu gol melalui tendangan penalti di menit ke-51.

1. Viral di Media Sosial

Monchengladbach kemudian mengunggah aksi tekel Kevin Diks tersebut di akun Instagram mereka, @borrusia, yang kini telah disukai oleh lebih dari 51 ribu pengguna.

"Semoga Marvin Friedrich tidak apa-apa," tulis Monchengladbach dengan tambahan emoji tertawa, dikutip Selasa (5/8/2025).

Tekel Kevin Diks memang tidak hanya menjatuhkan pemain lawan, tetapi juga membuat rekan setimnya, Marvin Friedrich, ikut tersungkur. Namun, Marvin dilaporkan tidak mengalami cedera serius.

Aksi tekel bersih Kevin Diks
Aksi tekel bersih Kevin Diks

2. Dapat Pujian dari Netizen

Aksi Diks pun mengundang banyak pujian dari netizen di kolom komentar. Mereka memuji ketegasan Diks dalam melakukan tekel yang bersih dan tidak mencederai lawan.

 

