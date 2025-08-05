Gerardo Seoane Buka Peluang Jadikan Kevin Diks Starter di Borussia Monchengladbach

MONCHENGLADBACH – Pelatih Borussia Monchengladbach, Gerardo Seoane, membuka peluang sebesar-besarnya bagi Kevin Diks untuk menjadi starter. Namun, ia masih harus menilai lebih dulu penampilan bek Timnas Indonesia itu di laga uji coba terakhir.

Monchengladbach masih sibuk dengan rangkaian pertandingan pramusim. Klub berjuluk Die Fohlen itu belum menentukan kesebelasan utama untuk musim depan.

1. Menang

Pada laga uji coba terakhir, Monchengladbach berhasil merebut kemenangan atas Valencia 2-0, Minggu 3 Agustus 2025. Diks menyumbang satu gol via penalti dalam laga tersebut.

Namun sayang, Monchengladbach harus kehilangan talenta muda Wael Mohya yang disinyalir mengalami cedera. Beruntung, pemain-pemain senior mampu membawa tim meraih kemenangan.

"Wael (Mohya) sudah beradaptasi dengan sangat baik, sekarang kami harus menunggu diagnosisnya. Ketika dia harus keluar lapangan, sayangnya, kami tidak bisa memasukkan siapa pun sebagai pemain pengganti," ujar Seoane dikutip dari Bild, Selasa (5/8/2025).

"Namun, karena kami memiliki pemain berpengalaman seperti Julian Weigl, Kevin Diks, dan Jonas Omlin di lapangan, kami mampu meraih hasil positif," tambah pria berpaspor Swiss itu.