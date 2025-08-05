Dean James Tetap Dipuji meski Go Ahead Eagles Takluk dari PSV Eindhoven di Johan Cruyff Shield 2025

Dean James tetap mendapatkan pujian meski Go Ahead Eagles kalah dari PSV Eindhoven di Johan Cruyff Shield 2025 (Foto: Instagram/@gaeagles)

DEAN James tetap mendapatkan pujian meski Go Ahead Eagles kalah dari PSV Eindhoven di Johan Cruyff Shield 2025. Sebab, bek Timnas Indonesia itu sempat melakukan aksi brilian.

Go Ahead Eagles menelan kekalahan dari PSV Eindhoven 1-2 di Johan Cruyff Shield 2025. Pertandingan itu berlangsung di Phillips Stadion, Eindhoven, Belanda, Minggu 3 Agustus 2025 malam WIB.

Tim tamu sebetulnya bermain ofensif sejak awal laga. James yang menjadi salah satu motor serangan tim, bertugas sebagai bek sayap kiri.

1. Assist Indah

Pemain berusia 25 tahun itu langsung mendapat peluang emas pada awal pertandingan, namun sayang urung berbuah gol. Pada menit ke-35, permainan ofensif James membuahkan hasil. Ia menciptakan assist untuk gol Mathis Suray (35').

Gol itu berawal dari James yang berlari cepat usai menerima umpan terobosan. Ia kemudian mengirim umpan akurat kepada Suray. Media Belanda, Voetbal Primeur, mengakui penampilannya luar biasa dalam laga kali ini.

"Di menit keempat, ketika mendapat peluang emas, dia menunjukkan kehebatannya dalam menyerang," tulis Voetbal Primeur, dikutip pada Selasa (5/8/2025).