HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dean James Berpotensi Bikin Sejarah Bareng Go Ahead Eagles di Johan Cruyff Shield 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |05:58 WIB
Dean James Berpotensi Bikin Sejarah Bareng Go Ahead Eagles di Johan Cruyff Shield 2025
Dean James berpeluang bikin sejarah bareng Go Ahead Eagles di Johan Cruyff Shield 2025 (Foto: Instagram/@deanjames)
A
A
A

DEAN James berpotensi bikin sejarah bareng Go Ahead Eagles di ajang Johan Cruyff Shield 2025. Mereka akan menghadapi PSV Eindhoven dalam laga tersebut.

Laga PSV Eindhoven vs Go Ahead Eagles itu akan berlangsung di Philips Stadion, Eindhoven, Belanda, Minggu (3/8/2025) pukul 23.00 WIB. Ini merupakan pertemuan juara liga dengan piala domestik.

1. Juara

Dean James. (Foto: PSSI)

PSV merupakan kampiun Liga Belanda 2024-2025 atau Eredivisie. Sementara, Go Ahead Eagles adalah jawara KNVB Cup 2024-2025.

Klub asal Kota Deventer itu diketahui belum pernah menjuarai trofi Johan Cruyff Shield sejak klub berdiri pada 1902. Sejarah akan tercipta jika Go Ahead Eagles mampu membungkam PSV di depan publiknya sendiri.

Dean James pun berpeluang besar mencetak sejarah bersama Go Ahead Eagles. Pemain Timnas Indonesia itu diprediksi akan menjadi pilihan utama pelatih Melvin Boel di sektor kiri pertahanan. 

"Bek Dean James telah pulih sepenuhnya dan akan lebih diutamakan daripada Aske Adelgaard," tulis laporan Soccernews NL, dikutip Minggu (3/8/2025).

 

Halaman:
1 2
      
