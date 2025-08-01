Demi Lolos Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Gerald Vanenburg Wajib Angkut Pemain-Pemain Ini!

JAKARTA - Pengamat sepak bola nasional, Mohamad Kusnaeni, mengusulkan beberapa nama pemain andalan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Nama-nama seperti Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Mauro Zijlstra dinilai bisa menambah kekuatan skuad Garuda Muda di ajang tersebut.

Timnas Indonesia U-23 baru saja menyelesaikan perjalanan di Piala AFF U-23 2025 sebagai runner-up setelah kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di final. Kini, mereka akan menghadapi turnamen yang lebih berat, yaitu Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, dengan harapan bisa melaju ke putaran final di Arab Saudi pada Januari 2026.

1. Usulan Nama Pemain

Menurut Kusnaeni, Timnas Indonesia U-23 kemungkinan dapat diperkuat oleh pemain-pemain andalannya seperti Marselino, Ivar, Justin, Ramadhan Sananta, dan bahkan Mauro Zijlstra yang sedang dalam proses naturalisasi. Kehadiran nama-nama ini diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad asuhan Gerald Vanenburg.

"Untuk kualifikasi nanti kita bisa memanfaatkan Marselino dan Ivar Jenner untuk memperkuat kreativitas di lini tengah," ucap Kusnaeni kepada Okezone, Jumat (1/8/2025).

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Di lini belakang kita bisa memanfaatkan Justin Hubner, sedangkan di depan masih ada opsi Ramadhan Sananta dan mungkin Mauro Zijlstra," sambungnya.

2. Hanya Butuh Pemain yang Tepat

Berdasarkan penampilan di Piala AFF U-23 2025, Kusnaeni menilai bahwa Garuda Muda sudah memiliki kerangka tim yang cukup baik. Menurutnya, Vanenburg hanya perlu mencari pemain yang tepat untuk memperkuat posisi-posisi krusial, terutama di lini tengah dan depan.