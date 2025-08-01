Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Demi Lolos Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Gerald Vanenburg Wajib Angkut Pemain-Pemain Ini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |19:01 WIB
Demi Lolos Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, Gerald Vanenburg Wajib Angkut Pemain-Pemain Ini!
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepak bola nasional, Mohamad Kusnaeni, mengusulkan beberapa nama pemain andalan untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Nama-nama seperti Marselino Ferdinan, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Mauro Zijlstra dinilai bisa menambah kekuatan skuad Garuda Muda di ajang tersebut.

Timnas Indonesia U-23 baru saja menyelesaikan perjalanan di Piala AFF U-23 2025 sebagai runner-up setelah kalah 0-1 dari Vietnam U-23 di final. Kini, mereka akan menghadapi turnamen yang lebih berat, yaitu Kualifikasi Piala Asia U-23 2026, dengan harapan bisa melaju ke putaran final di Arab Saudi pada Januari 2026.

1. Usulan Nama Pemain

Menurut Kusnaeni, Timnas Indonesia U-23 kemungkinan dapat diperkuat oleh pemain-pemain andalannya seperti Marselino, Ivar, Justin, Ramadhan Sananta, dan bahkan Mauro Zijlstra yang sedang dalam proses naturalisasi. Kehadiran nama-nama ini diharapkan bisa memperkuat kedalaman skuad asuhan Gerald Vanenburg.

"Untuk kualifikasi nanti kita bisa memanfaatkan Marselino dan Ivar Jenner untuk memperkuat kreativitas di lini tengah," ucap Kusnaeni kepada Okezone, Jumat (1/8/2025).

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Di lini belakang kita bisa memanfaatkan Justin Hubner, sedangkan di depan masih ada opsi Ramadhan Sananta dan mungkin Mauro Zijlstra," sambungnya.

2. Hanya Butuh Pemain yang Tepat

Berdasarkan penampilan di Piala AFF U-23 2025, Kusnaeni menilai bahwa Garuda Muda sudah memiliki kerangka tim yang cukup baik. Menurutnya, Vanenburg hanya perlu mencari pemain yang tepat untuk memperkuat posisi-posisi krusial, terutama di lini tengah dan depan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639093/5-pelatih-yang-paling-cepat-dipecat-dalam-sejarah-sepak-bola-ada-yang-sebelum-kickoff-pvb.webp
5 Pelatih yang Paling Cepat Dipecat dalam Sejarah Sepak Bola: Ada yang Sebelum Kick-off
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/persib_vs_selangor_fc.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC di AFC Champions League 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement