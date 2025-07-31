Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |19:34 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di ASEAN Womens Championship 2025
Timnas Putri Indonesia siap menantang Thailand di ASEAN Womens Championship 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di laga Grup A ASEAN Womens Championship 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga yang dilangsungkan di Lach Tray Stadium, Haiphong, Vietnam ini akan disiarkan secara langsung di RCTI pada Rabu 6 Agustus 2025 pukul 16.30 WIB.

Untuk tampil di ajang ini, Timnas Putri Indonesia harus melalui babak kualifikasi yang diberi tajuk AFF Womens 2024. Saat itu, Sydney Hopper dan kawan-kawan tampil lumayan.

Timnas Putri Indonesia saat juara AFF Womens Championship 2024. (Foto: PSSI)
Timnas Putri Indonesia saat juara AFF Womens Championship 2024. (Foto: PSSI)

Di fase grup, mereka finis sebagai runner-up Grup B setelah main 0-0 atas Kamboja dan menang 1-0 atas Malaysia. Di semifinal, tim yang kala itu dibesut Satoru Mochizuki ini menang 3-0 atas Singapura.

Kemudian di partai puncak, Timnas Putri Indonesia menang 3-1 atas Kamboja, tim yang sempat menahan mereka 0-0 di fase grup. Singkat kata, Timnas Putri Indonesia (juara), Kamboja (runner-up) dan Timor Leste (peringkat tiga) berhak lolos ASEAN Womens Championship 2025 yang dilangsungkan di Vietnam pada 6-19 Agustus 2025.

Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A bersama Kamboja, Thailand, dan tuan rumah Vietnam di ASEAN Womens Championship 2025. Sementara Grup B berisikan Filipina, Myanmar, Timnas Australia U-23 dan Timor Leste. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal ASEAN Womens Championship 2025.

1. Lawan Tangguh

Di atas kertas Timnas Putri Indonesia mungkin bisa menang lawan Kamboja. Namun, butuh usaha ekstra bagi Timnas Putri Indonesia untuk menumbangkan Vietnam dan Thailand. Sekadar diketahui, Vietnam dan Thailand dikenal sebagai kekuatan sepakbola Asia.

 

