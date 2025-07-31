Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia vs Thailand di MSIG Serenity Cup 2025, Live di RCTI

Jadwal siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di MSIG Serenity Cup 2025 sudah diketahui (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand di MSIG Serenity Cup 2025 sudah diketahui. Laga itu akan disiarkan oleh RCTI!

Partai Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Thailand itu merupakan matchday 1 Grup A MSIG Serenity Cup 2025. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada 6 Agustus 2025.

1. Juara Piala AFF Wanita 2024

MSIG Serenity Cup 2025 akan digelar di Vietnam 6-19 Agustus. Delapan negara akan ikut serta, termasuk Timnas Putri Indonesia.

Garuda Pertiwi tampil di turnamen tersebut setelah menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 pada Desember silam. Ajang itu sekaligus menjadi babak kualifikasi menuju MSIG Serenity Cup 2025.

Di turnamen ini, Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A. Shafira Ika Putri dan kawan-kawan langsung bertemu lawan berat yakni Timnas Putri Vietnam, Thailand, dan Timnas Putri Kamboja!

Tugas berat ada di pundak Joko Susilo selaku pelatih. Sebab, hanya juara dan runner-up grup yang akan melaju ke babak semifinal.