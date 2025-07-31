Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia di MSIG Serenity Cup 2025, Live di RCTI dan GTV!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Putri Indonesia di MSIG Serenity Cup 2025 (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia di MSIG Serenity Cup 2025 sudah diketahui. Seluruh pertandingan akan live di RCTI dan GTV!

MSIG Serenity Cup 2025 akan digelar di Vietnam 6-19 Agustus. Delapan negara akan ikut serta, termasuk Timnas Putri Indonesia.

1. Juara Piala AFF Wanita 2024

Garuda Pertiwi tampil di turnamen tersebut setelah menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 pada Desember silam. Ajang itu sekaligus menjadi babak kualifikasi menuju MSIG Serenity Cup 2025.

Di turnamen ini, Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A. Shafira Ika Putri dan kawan-kawan langsung bertemu lawan berat yakni Vietnam, Timnas Putri Thailand, dan Timnas Putri Kamboja!

2. Juara dan Runner-up Grup

Bahkan, di pertandingan pertama, Merah Putih akan bertemu Thailand. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada 6 Agustus 2025.

Kemudian, di pertandingan kedua, Timnas Putri Indonesia menantang tuan rumah Vietnam. Laga akan dihelat di Stadion Lach Tray, Haiphong, pada 9 Agustus 2025.