Erick Thohir Ungkap Alasan Piala Kemerdekaan 2025 Digelar di Sumatera Utara

PENYEBAB Piala Kemerdekaan 2025 digelar di Sumatera Utara menarik diulas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pun bongkar penyebabnya.

Diketahui, PSSI akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara. Timnas Indonesia U-17 bertindak sebagai tuan rumah akan menghadapi dua negara yang sudah terkonfirmasi ambil bagian, yakni Afrika Selatan U-17 dan Tajikistan U-17.

1. Penyebab Sumatera Utara Ditunjuk Jadi Tuan Rumah

Erick menyampaikan Sumatera Utara sengaja dipilih sebagai lokasi Piala Kemerdekaan 2025. Sebab, sudah cukup lama Pulau Sumatera, khususnya bagian utara, tidak menggelar pertandingan tim nasional.

Selain itu, Piala Kemerdekaan 2025 akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara yang baru selesai pembangunan. Selain Afrika Selatan U-17 dan Tajikistan U-17, sebenarnya Erick ingin ada negara dari Amerika Latin.

"Timnas Indonesia U-17 sudah hampir sebulan melakukan pemusatan latihan, harus diberi uji coba. Kami juga apresiasi tentu stadion-stadion yang diperbaiki oleh pemerintah,” kata Erick dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

“Stadion-stadion itu harus dimanfaatkan. Kita jangan terlalu jawasentris. Di Sumatera Utara kebetulan bekas PON makannya kita coba membuat turnamen Piala Kemerdekaan," lanjutnya.

"Sejauh ini sudah ada dua negara yanh terkonfirmasi ikut yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Kami sebenarnya incar Amerika Latin, tapi jaraknya jauh sekali," tutur Erick Thohir.